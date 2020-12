Luis Fernandez voulait faire venir des stars au PSG

Depuis son rachat, le Paris Saint-Germain est entré dans la cour des grands. Finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, le club de la capitale s'est donné les moyens de ses ambitions en recrutant de nombreuses stars. Ces dernières années, la pelouse du Parc des Princes a notamment été foulée par Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Des joueurs d'un calibre supérieur, jusque là réservés à d'autres cadors européens plus armés financièrement que les Franciliens.

Toutefois, force est de constater que ce bond en avant aurait pu s'opérer bien plus tôt, si l'on en croit les dires de Luis Fernandez. En effet, entraîneur du PSG entre 1994 et 1996, ce dernier a révélé au Parisien avoir tenté de recruter de grands joueurs durant son passage sur le banc parisien. En vain, puisque la direction s'y était opposée.

Blanc, Trézeguet, Eto'o et Roberto Carlos étaient visés

"J’aurais pu recruter David Trezeguet, Roberto Carlos, Laurent Blanc et Samuel Eto’o. Eto’o voulait venir au PSG. Roberto Carlos était inconnu au bataillon, il jouait à Palmeiras. Le club était OK pour une somme dérisoire. Je l’ai eu au téléphone, il m’a donné son accord", a d'abord révélé Luis Fernandez, vingt ans plus tard.

"Trezeguet est venu quinze jours en essai. Laurent Blanc avait des problèmes à Saint-Étienne et on était prêts à prendre son salaire en charge. Je voulais apporter ma pierre à l’édifice. Tout m’a été refusé", a ensuite ajouté l'ancien entraîneur, forcément déçu. Quand on voit les carrières effectuées par les joueurs cités, il y a fort à parier que le visage du PSG aurait été drastiquement différent. Désormais, ce genre de joueurs est accessible pour le Paris de Mauricio Pochettino, attendu pour succéder à Thomas Tuchel.

Un choix par ailleurs validé par Luis Fernandez, qui croit au bon coup. "Il connaît la maison, il connaît le club. Il rassemble. Les joueurs vont l'aimer. Il a ce côté humain, cette approche, cet échange pour les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'exprimer. Il aime beaucoup le PSG, il me l'a toujours dit. Son passage au club a été quelque chose qu'il a apprécié. Il a apprécié les supporters et les supporters lui ont témoigné aussi cette affection. Il y a une bonne connexion. Pochettino, c'est un style où il réussit à mélanger tout ce que l'on aime quand on est joueur de football. Quand on a un entraîneur comme Mauricio, on a envie de se battre pour lui, on a envie de jouer pour lui".