"Je prendrai mes responsabilitÃ©s"

Kadidiatou Diani a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2023, et ce malgré une offensive de l'Olympique Lyonnais afin de signer l'attaquante française en fin de contrat cet été. Le club de la capitale a officialisé la nouvelle ce mercredi en fin d'après-midi. Dans une interview accordée à 'L'Equipe', Kadidiatou Diani a expliqué les raisons qui l'ont convaincue de rester au PSG.

"Être native de la région parisienne est une des raisons de ma prolongation, entre autres. Que mes parents, ma soeur ne soient pas loi, c'est un plus pour moi par rapport aux autres clubs. J'ai grandi à Paris. Le PSG est mon club de coeur. Si j'avais la possibilité de prolonger, c'était une évidence que j'allais accepter. Que m'a dit Leonardo ? ll m'a présenté son projet, m'a parlé de mes qualités de joueuse, il m'a dit qu'il m'avait suivie lors de la dernière Coupe du monde et qu'il croyait en mon potentiel", a indiqué l'attaquante française.

"Cela m'a touchée et j'ai cru en son discours. Je pense que j'ai fait le bon choix. Le porte drapeau du PSG ? Non, mas si c'est le cas, j'en serai fière. Oui la présence de Marie Katoto a compté, car avec Marie on forme un duo complémentaire. On joue ensemble depuis trois ans. On a des automatismes. Je sais comment lui mettre les ballons. Elle sait réceptionner mes ballons, en attaque c'est important", a ajouté Kadidiatou Diani.

"Le club a toujours montré de l'intérêt pour la section féminine. Il a déjà recruté des grandes joueuses américaines comme Lindsey Horan. J'espère que d'autres viendront pour avoir une équipe plus importante. Être parmi les joueuses les mieux payées du monde ? Je ne dis pas que ça n'a pas compté dans mon choix. Cela montre que le club tenait à moi. Je suis reconnaissante. Après, il faut être reconnue à sa juste valeur. Je prendrai mes responsabilités si je dois en prendre. J'ai la chance de vivre de ma passion, j'aimerais que l'on soit plus dans ce cas", a-t-il confié.

Kadidiatou Diani a évoqué l'intérêt des autres clubs : "L'OL est une très grande équipe. Mais mon club de coeur, c'est Paris. Je crois que l'on va pouvoir remporter des trophées dans les saisons à venir. Et l'ambiance avec les supporters, il y a quelque chose de spécial. Je craignais la concurrence à Lyon ? Non, pas du tout. Au contraire, même, plus il y a de concurrence plus je suis forte. Ce n'était pas le souci. Portland ? Oui j'ai hésité parce que Portland est un grand club. Étant jeune j'ai toujours voulu jouer aux États-Unis. Mais mon choix était de rester au PSG. Je crois vraiment en ce projet."