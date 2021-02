"Ces matchs sont spéciaux pour les supporters"

Alessandro Florenzi s'est présenté en conférence de presse à la veille du Classique sur la pelouse de l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Un rendez-vous capital comme l'a rappelé l'Italien, bien intégré au PSG depuis son arrivée en début de saison.

"Je me sens bien avec l'équipe. C'est une bonne équipe qui veut gagner. Elle veut gagner tous les matchs et c'est ce que j'aime. Je me sens bien. C'est une nouvelle expérience pour moi après la Roma", a-t-il tout d'abord confié avant d'évoquer le match en lui-même.

"J'ai beaucoup entendu parler de ces matchs qui sont spéciaux pour les supporters. Je suis un joueur qui connait bien ces matches, avec Roma-Lazio et je sais ce qu’il se passe quand on gagne contre Marseille.

"Ce sera un match difficile, un Classique. Nous connaissons l'importance de ce match pour les supporters du PSG. On va jouer comme pour les autres matchs. On sait que l'OM est une bonne équipe et ils donneront 100% contre nous.

"Nous sommes la meilleure équipe en France et on doit le confirmer chaque jour. On doit produire une grande performance ce dimanche."

D'autant que l'habitué de la Serie A a souligné la difficulté de la Ligue 1 face à des équipes toujours désireuses d'accrocher leur adversaire. "J'ai été beaucoup surpris par l'envie dans ce championnat, cela se voit car nous ne sommes pas à la première place", a-t-il estimé.

"On va travailler pour cela et pour gagner le championnat et tous les matchs possibles. Je peux apporter mon expérience et mon caractère à l'équipe. On a beaucoup de qualité et j'espère pouvoir aider l'équipe. C'est une équipe de champions et nous voulons gagner des titres."

Sans nier qu'il y avait encore de la place pour progresser, un mois après l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc. "On peut toujours s'améliorer. On a changé de coach et on travaille dur. Le coach a ses idées et on les découvre jour après jour Je veux toujours donner plus. Je suis heureux dans cette équipe et je veux toujours donner plus.

"C’est un entraîneur qui parle beaucoup, qui est très clair avec ses joueurs, a-t-il poursuivi à propos de l'Argentin. C’est important pour nous. C’est un moment d’adaptation et cela se passe bien. C’est vrai que ce n’est pas facile parce qu’on a pas beaucoup de temps pour s’entraîner mais jour après jour cela se passe de mieux en mieux avec cet entraîneur."

Enfin, l'international italien a assuré ne pas être préoccupé par son avenir, lui qui est prêté dans la capitale par l'AS Rome. "Je ne pense pas encore à cela. Je pense d'abord à jouer et à donner 100% pour ce club."

"Je veux donner tout ce que je peux pour ce club qui m'a accordé sa confiance. Ensuite on verra ce qu'il se passera. Je suis concentré sur le match de demain."