"Dortmund ? C'était fantastique"

Le football est à l'arrêt total depuis un mois en raison de la pandémie de coronavirus et il n'est selon toute vraisemblance pas prêt de reprendre, du moins en France puisque le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai à minima. Le PSG aurait dû disputer son quart de finale de Ligue des champions cette semaine, mais il n'en est rien. Les joueurs du club de la capitale continuent de se maintenir en forme, chez eux, en vue d'une reprise de la saison.

Dans un entretien accordé à 'Canal +' par visio-conférence, Ander Herrera a donné de ses nouvelles, a évoqué son confinement, mais surtout l'Espagnol a donné son point de vue sur la reprise de la saison en Ligue 1 : "Pour moi, la chose la plus importante est la santé de tout le monde. On accepte toutes les normes que les gouvernements mettent (en place) car on pense que c’est la meilleure chose pour la santé et pour le monde".

"Neymar a beaucoup donné face à Dortmund"

"On a un groupe WhatsApp (avec les joueurs) et on parle tous les jours, enfin presque tous les jours. Mais logiquement, je suis plus en contact avec les Espagnols, tous les joueurs qui parlent espagnol car c’est plus facile pour moi. Je parle français mais ça n’est pas parfait. On maintient le contact avec les joueurs qui parlent espagnol. Comment ça va ? Comment va la famille ? Que penses-tu de la situation ? Est-ce qu’on va jouer au Parc ? On parle de beaucoup de choses, mais des choses hypothétiques. Tuchel ? On ne parle pas directement avec lui. Il a envoyé un message pour tous les joueurs. On a beaucoup parlé avec les préparateurs physiques. Ils ont donné beaucoup de choses pour tout le monde", a ajouté le milieu de terrain du PSG.

Ander Herrera est revenu sur le succès contre Dortmund et le rôle de Neymar dans cette qualification : "Après le match aller, on a parlé ensemble. On a dit qu’on ne devait pas parler, qu’on devait travailler, ne pas mettre de photos, ne pas mettre de messages sur Instagram. On s’est dit qu’on devait jouer le match et ne penser seulement qu’au jour du match. Je pense que c’est pour ça que certains joueurs ont fait ça après le match (chambrer les joueurs de Dortmund dont Haland). Je ne l’ai pas fait, parce que je ne pensais pas à cela. J’étais très content. Je pense que c’est vrai ce que Marquinhos a dit (que les joueurs de Dortmund ont chambré)".

"C’était fantastique. Je me rappelle après le match à Dortmund, ils ont célébré la victoire comme la victoire de la Ligue des champions. On a pensé que c’était très important de gagner contre nous. Cette situation a donné beaucoup, beaucoup de forces au groupe. Je me rappelle par exemple que Neymar a fait beaucoup pour le groupe durant cette période de deux ou trois semaines. On a décrété l’union sacrée chez Neymar. Il a été très très concentré. Il a emmené tout le monde avec lui. Quand j’ai vu quelques journalistes dire que Neymar ne pensait pas au PSG, j’ai vu ce qu’il a fait durant cette période. C’était incroyable (...) Le capitaine, tout le monde était motivé. Neymar a donné beaucoup pour le groupe je pense durant cette période. Un joueur de qualité mondiale qui donne ça, ça veut dire qu’il pense beaucoup au groupe et au collectif", a conclu l'Espagnol.