"Gagner comme ça manque de saveur"

Ander Herrera s'est souvent plaint de l'arrêt de la Ligue 1 et estime que le temps a donné raison à la Bundesliga et aux autres championnats qui ne vont pas tarder à reprendre.

Le milieu parisien affirme avoir été "choqué" par la décision de la LFP et indique qu'il n'a pas été le seul au sein de l'équipe francilienne. L'ancien mancunien regrette également le "manque de saveur" du titre du PSG selon lui.

"Cela nous a beaucoup surpris. Je me souviens que dans la discussion avec l'équipe nous étions choqués, personne ne pouvait le croire. Je pense que cela a été une décision précipitée parce que le temps donne raison à la Bundesliga, et maintenant la Liga et d'autres vont faire de même. Nous sommes champions, mais gagner ainsi manque de saveur", a confié le joueur espagnol dans les pages du journal madrilène 'AS'.