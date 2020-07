"Cavani ? Le type de personne qui manque toujours"

La concurrence entre Mauro Icardi et Edinson Cavani, c'est fini à Paris. Avec le départ du Matador, en fin de contrat, l'Argentin va terminer la saison dans une toute autre posture. Et même si sportivement il était son principal rival, Icardi reconnaît que le meilleur buteur du PSG lui manquera. "Evidemment, assure-t-il au Parisien. Avec Edi, on a une bonne relation sur le terrain et en dehors. C’est un grand monsieur. C’est le type de personne qui manque toujours."

Lors des dernières rencontres avant le confinement, Thomas Tuchel avait préféré Cavani à Icardi pour occuper le front de l'attaque. Un choix accepté par l'ancien Interiste, recruté définitivement par Paris cet été : "L’entraîneur est payé pour ça. Pas pour répondre de ma personnalité. S’il juge qu’un joueur est meilleur pour tel ou tel match, c’est son choix, qu’il faut respecter." Icardi assure au passage qu'il n'a pas parlé avec les dirigeants de récupérer le n°9 porté jusqu'ici par Cavani.

Auteur de 20 buts en 31 matches pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a donc fait le choix de rester dans la capitale française. Il explique qu'en dépit des rumeurs l'envoyant à la Juventus ou à Naples, il n'envisageait pas un retour en Italie. "Non, non. Je me sens bien à Paris, dit-il. Je rentre en Italie pendant les vacances et j’y ai passé le confinement avec ma famille. Je reste proche, à une heure d’avion à peine. Et maintenant ma famille est entièrement installée à Paris."

"Dès mon arrivée d'Italie à Paris, ma décision était définitive. L'option d'achat ne pouvait se déclencher que cette saison. Mais, pour moi, tout était définitif depuis la saison passée. (...) Quand l'option d'achat est devenue une réelle opportunité, on en a discuté avec les dirigeants, avec Leonardo. On a évalué cette décision avec ma famille et on a décidé tous ensemble de rester. Leonardo m'a ensuite confirmé que l'option était levée. Ça a été facile de signer."

Pour s'attacher ses services jusqu'au 30 juin 2024, le PSG aurait déboursé 50 millions d'euros auxquels pourront s'ajouter 8 millions de bonus.