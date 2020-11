PSG, Idrissa Gueye sort sur blessure

Et encore un blessé au PSG. Idrissa Gueye va rejoindre l’infirmerie du club suite à un coup contracté ce samedi lors de la rencontre du championnat contre Rennes. C’est une sale semaine pour le milieu parisien, puisqu’il avait été expulsé lors du dernier match contre Leipzig.

L’international sénégalais s’est écroulé sur le terrain au bout d’un quart d’heure du jeu. A priori, il s’agissait d’un souci musculaire car il n’y a pas eu le moindre contact suspect avec un adversaire auparavant.

Gueye a cédé sa place au Brésilien Rafinha. L’ancien d’Everton a quitté le terrain devant les yeux d’un Thomas Tuchel dépité. Avant le match, l’Allemand s’était d’ailleurs plaint au micro de Canal+ de ne pas avoir pu aligner son onze-type depuis très longtemps.

Gueye est le joueur de champ qui a connu le plus de titularisations cette saison au sein de l’équipe francilienne (9). En terme de minutes jouées, il est aussi le troisième élément le plus utilisé par Tuchel derrière Keylor Navas et Ander Herrera.