Leandro Paredes anime très souvent l'actualité lorsqu'il s'agit du mercato. Cet hiver, le milieu de terrain argentin a été annoncé dans les radars de l'Inter Milan. Mais l'ancien joueur du Zenit, arrivé en janvier 2019 et sous contrat jusqu'en 2023, n'a aucune intention de quitter le PSG.

Leandro Paredes : "C'est sûr, il y a beaucoup de changements, de nouvelles idées sont proposées. C'est difficile d'arriver à la mi-saison, mais la mentalité du groupe est très bonne. On assimile les idées de l'entraîneur, on essaye de mettre en place ce qu'il nous transmet et de faire au mieux. L'intensité des entraînements a pas mal augmenté par rapport à ce qu'on faisait avant. C'est lié à la philosophie de jeu de Pochettino, ce qu'il demande. Les idées du nouveau coach sont différentes. Chaque entraîneur a ses idées. On essaye d'être bien en tant qu'équipe, c'est le plus important, et c'est ce qui doit nous permettre de nous améliorer."

Lionel Messi au PSG ?

"C'est naturel que tout le monde veuille Messi dans son équipe, mais c'est à Leonardo et au président de prendre la décision de le convaincre de venir chez nous. C'est aussi une décision qui appartient à Leo Messi. Il doit choisir ce qui est le mieux pour lui mais bien sûr que ce serait génial d'avoir un joueur comme lui."

Son avenir à Paris

"Je sais qu'on a beaucoup parlé de moi, mais je vais rester ici. Je suis très heureux, très content d'être là. Je profite d'être dans ce club, avec mes coéquipiers et l'entraîneur. Je suis très heureux et je vais rester encore plusieurs années à Paris."

Les retrouvailles manquées avec Delort et leur chambrage par médias interposés

"Ce serait dommage qu'il soit absent demain, parce qu'il est très important pour son équipe. Mais honnêtement, on s'amuse un petit peu de tout ça maintenant, ce sont des choses qui se passent lors d'un match, rien de plus."