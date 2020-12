"Il n'y a pas trop de progression chez Mbappé"

Meilleur buteur du championnat de France avec 11 buts marqués en autant de rencontres disputées, Kylian Mbappé n'a rien perdu de sa superbe en termes de statistiques. Régulièrement décisif avec le Paris Saint-Germain, le natif de Bondy a toutefois mis du temps à débloquer son compteur en Ligue des Champions cette saison.

Auteur d'un doublé face à Basaksehir (5-1), l'attaquant parisien s'est en effet rassuré. Néanmoins, il n'échappe pas à certaines critiques. Promis à un avenir doré depuis ses débuts à l'AS Monaco, Kylian Mbappé est-il réellement à la hauteur de son potentiel depuis quelques mois ? Pour Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, sa situation est inquiétante.

"Il y a une inquiétude sur son état d’esprit. L’attitude de Mbappé montre un joueur qui a moins confiance en lui et qui se rend compte qu’il a plus de difficultés lorsque le niveau s’élève. Lui, il est scruté. On est exigeant avec lui. Il peut progresser parce qu’il est jeune. Mais on ne sent pas trop de progression", a d'abord noté le consultant, sur 'RMC'.

"Il y a plein de choses où on voit qu’il a du mal. Contre Istanbul, je le sentais vraiment bien. Mais quand Neymar n’est pas là, il veut faire du Neymar et quand il est là, il veut faire comme lui. On peut être sceptique sur son comportement, on a l’impression que son avenir est ailleurs qu’au PSG", a ensuite ajouté Jérôme Rothen, pas tendre.

Pour rappel, Kylian Mbappé sera en fin de contrat en juin 2021 et le club de la capitale est prêt à toutes les concessions pour le prolonger. Reste à savoir si le principal intéressé compte s'inscrire sur la durée à Paris, lui qui est dans le viseur de bon nombre d'observateurs l'estimant pas encore prêt pour porter un club à lui tout seul.