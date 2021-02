"MbappÃ© adorerait aller au Real Madrid"

Entre les dossiers Neymar, Messi et Mbappé, le PSG et Leonardo n’ont pas vraiment le temps de se reposer. Si la prolongation de contrat du Brésilien ne devrait pas tarder à être officialiser sur la base de quatre années supplémentaires, celle de Mbappé n’en est pas au même stade. Le club et l’attaquant français ont entamé les discussions mais aucun accord n’a été trouvé pour le moment. Interrogé il y a quelques semaines, le champion du monde 2018 avait fait le point sur ses désirs.

"Ce n'est pas une volonté de gagner du temps ou pas, avait-il déclaré au micro de Téléfoot La Chaine. C'est vraiment une réflexion. Je n'ai pas envie de signer un contrat et de dire, un an après, que je veux partir parce que je ne voulais pas signer le contrat. Si je signe, c'est pour rester. C'est pour ça que ça amène une réflexion."

Restera ? Ne restera pas ? La question sur Mbappé et son contrat qui se termine en 2022 demeure et laisse aussi bien le PSG mais aussi le Real Madrid sur le qui-vive. Attentif à la situation de l’ancien Monégasque, le club madrilène est un prétendant de la première heure et semble prêt à tout pour faire de Mbappé son nouveau Galactique. L’intérêt est-il commun ? Pour Jesé, ça ne fait aucun doute.

"Il adorerait aller au Real Madrid", a expliqué l'attaquant à El Partidazo de COPE mercredi.

"Son idole a toujours été Cristiano [Ronaldo]. Il aime Madrid et je suis sûr qu'il y jouera un jour."

L’attaquant espagnol a partagé quelques moments avec le Français au PSG, bien que son aventure parisienne ne soit pas une réussite, et estime que le fit serait parfait avec le Real, club qu’il connait bien. Il y a remporté deux Ligue des Champions avant de voir le PSG mettre vingt-cinq millions d’euros sur la table en 2016 pour le succès qu’on connait (18 matches, deux buts)… A 27 ans, Jesé a désormais signé à Las Palmas, en D2 espagnole, afin de retrouver le plaisir du football auprès des siens, lui le natif des îles Canaries.