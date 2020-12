Kimpembe absent aussi contre Lorient ?

Malgré l'obligation de résultats qui pèse sur son équipe, Thomas Tuchel devrait effectuer un large turn-over mercredi contre Lorient (21 heures).

L'entraîneur parisien l'a annoncé en conférence de presse : "Contre Montpellier, j'ai fait beaucoup de changements et l'équipe a très bien joué. Demain, c'est peut-être le moment de changer un peu plus car on ne peut pas avoir la même énergie que sur le dernier match. Il y aura quelques changements."

Il ne serait pas étonnant de voir certains joueurs comme Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Ander Herrera ou encore Layvin Kurzawa retrouver du temps de jeu sur cette rencontre.

En revanche, le PSG sera privé de plusieurs éléments importants, à commencer par Marquinhos (hanche) et Neymar (cheville), dont les retours sont espérés dimanche pour le choc de la 16e journée de L1 contre Lille, qui a pris la tête du championnat le week-end dernier.

Mauro Icardi (adducteurs), Pablo Sarabia (ischios), Abdou Diallo (ischios) et Juan Bernat (genou) seront aussi absents. Et le chantier pourrait être conséquent dans le secteur défensif, puisque Thomas Tuchel pourrait composer avec une nouvelle absence : celle de Presnel Kimpembe.

L'international français n'a pas participé au début de l'entraînement collectif ce mardi au Camp des Loges. Le défenseur est resté en salle afin d'effectuer des soins. S'il n'est pas encore forfait, il est de facto très incertain pour la rencontre face aux Merlus. Une décision définitive sera prise le concernant dans les heures à venir.

Notons que le jeune gardien Denis Franchi, passé professionnel le mois dernier, était présent aux côtés de Navas, Rico et Letellier pour la séance du jour. Ménagé jusqu'à l'heure de jeu contre Lyon, Kylian Mbappé était également avec ses partenaires.