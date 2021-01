Kylian Mbappé ne partira pas cet été selon Luis Fernandez

En plus du cas Neymar, la direction du Paris Saint-Germain a l’épineux dossier Kylian Mbappé à gérer. Sous contrat jusqu’en 2022 comme son coéquipier brésilien, le Tricolore n’a toujours pas prolongé. Et il hésite à le faire. Raison simple : il ne sait point de quoi sera fait son avenir.

Pochettino convaincu que Mbappé restera "de nombreuses années"

"Je suis très heureux ici. J’ai toujours été très heureux, le club et les supporters m’ont toujours aidé et je les remercie. Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans ces prochaines années, où je veux être. (…) Ce n’est pas une volonté de gagner du temps ou quoi, c’est une réflexion. Je ne veux pas, par exemple, signer un contrat et vouloir partir dans un an. Si je signe, c’est pour rester. C’est pour ça que ça amène une réflexion", a-t-il récemment commenté après avoir trouvé le chemin des filets.

Le salaire parisien de Mbappé est-il envisageable ailleurs ?

Car, comme vous le savez très certainement, le Real Madrid fait la cour à Mbappé, ultime joyau qu’il aimerait rajouter à sa couronne. Sans oublier Liverpool, Chelsea, Manchester United et autres fortunés anglais, capables de répondre aux exigences financières des Parisiens.

À moins que Mbappé ne reste à quai ? C’est également une possibilité, et Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du club de la capitale, y croit visiblement dur comme fer. "Si le joueur part, ce sera pour jouer avec qui et dans quelles conditions économiques ? Parce que ce qu’il a ici, il ne l’aura pas forcément en quittant le PSG", s’est-il d’abord interrogé sur les ondes de la 'Onda Cero'.

"Icardi, Neymar, Di Maria, Sarabia, Verratti, Paredes... Il y a du monde", rappelle Fernandez

"Quand tu regardes les autres équipes, et quand tu vois des joueurs comme Icardi, Neymar, Di Maria, Sarabia, Verratti, Paredes... Il y a du monde. Ça peut l’aider à rester. Je ne le vois pas partir, il va attendre que la situation s’améliore ailleurs", a-t-il conclu. Rendez-vous cet été.