L'agent de Thiago Silva tacle Emery

Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva a quitté le Paris Saint-Germain cet été. En fin de contrat, le défenseur de 35 ans n'a pas été renouvelé par les dirigeants du club de la capitale et s'est engagé cet été avec Chelsea. Si Thiago Silva aurait probablement rêvé d'une encore plus belle sortie avec une victoire en finale de Ligue des champions, le défenseur brésilien a marqué l'histoire du club de la capitale. Dans un entretien accordé à L'Equipe, son agent, Paulo Tonietto, est revenu sur le passage de Thiago Silva au PSG, mais en a aussi profité pour mettre un tacle à Unai Emery notamment concernant la Remontada.

"Vous (les médias) dites ça parce qu’Emery avait pointé le placement de Thiago lors de la fameuse Remontada. Le premier responsable de la Remontada, c’est Emery, s’emporte l’agent. C’est lui qui avait mis sur le banc Di Maria (incertain avant le match). Dès qu’il est entré en jeu, l’équipe a mieux joué avant l’écroulement final. Et le 1-3 contre le Real Madrid (8es de finale aller de C1, en 2018) ? Emery a fait de mauvais changements en faisant passer Alves au milieu pour faire entrer Meunier ; dans le même temps, Zidane faisait entrer Asensio, qui a été décisif", a expliqué l'agent du Brésilien.

"Le costume était trop grand pour Emery"

"Le PSG a perdu deux ans le jour où il l’a recruté. Son problème est qu'il a du mal à manager les stars. À Paris, ce sont les joueurs qui ont résolu la situation après l'histoire du penalty Neymar-Cavani. Quand il est allé à Arsenal, le premier joueur avec qui il s'est fâché c'est Özil... C’est un bon coach pour jouer la Ligue Europa, pas la Ligue des champions. Le costume était trop grand pour lui (...) Il a été un terrible entraîneur pour le PSG. S’il y avait eu un coach d’une autre trempe pendant ces deux ans, le PSG aurait déjà remporté la C1", a ajouté Paulo Tonietto.

L'agent de Thiago Silva est revenu sur les coulisses de la non prolongation du Brésilien au PSG cet été : "Il n'espérait plus une proposition de prolongation car Leonardo lui a annoncé il y a deux mois qu'il ne souhaitait pas le prolonger. Mais mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu'il reste un an de plus. Thiago s'était déjà mis d'accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière. Quand tu fais une telle proposition, tu dois en être convaincu. Un directeur sportif qui dit à un joueur qu'il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça ?"

"Dans un club, le directeur sportif et l'entraîneur doivent marcher ensemble. Ce n'était pas le cas. Tuchel a toujours voulu garder Thiago. Celui qui ne voulait pas, c'est Leonardo, et c'est lui qui a le pouvoir. C'est pourquoi, même s'il n'avait pas signé avec Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Leonardo vu ce qu'il lui avait dit deux mois plus tôt. Cela aurait été humiliant (...) On n'a jamais parlé d'argent ni de durée de contrat. Jamais. Leonardo a simplement dit qu'il ne comptait plus sur lui. Rien de plus", a conclu Paulo Tonietto.