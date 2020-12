L'hommage de MbappÃ© Ã  Thomas Tuchel

Depuis des semaines, la question qui était sur toutes les lèvres était de savoir si le PSG allait prolonger ou non le contrat de Thomas Tuchel.

En fin de contrat à la fin de la saison, le technicien allemand serait désormais fixé : il ne sera plus l’entraîneur du club parisien et bien avant que la date prévue d'après Bild et que Goal est en mesure de confirmer.

En effet, Leonardo a contacté Tuchel pour lui annoncer qu’il ne reprendra pas les rênes de l’effectif après les fêtes de fin d’année. L’aventure au PSG s’arrête donc en ce réveillon de Noël pour l’ancien coach du Borussia Dortmund. Pas vraiment le cadeau auquel il devait s’attendre…

Après deux saisons et demies, Thomas Tuchel quitte donc le PSG avec deux titres de champions de France, une Coupe de France et une finale de Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich, une première dans l’histoire parisienne.

Le coach allemand paie sans doute ses relations avec Leonardo, qui n’étaient pas au beau fixe malgré une tentative d’apaisement des deux parties depuis quelques semaines.

Mais le coach allemand s'entendait plutôt bien avec ses joueurs à en croire le message de soutien de sa star Kylian Mbappé via ses canaux sociaux.

Le buteur du PSG va ainsi rendre un ultime hommage à son désormais ex-coach, affirmant via une story Instagram que « personne n'oubliera (son) passage ici » et qu'il a « écrit une belle page de l'histoire du club ».

Mbappé a ajouté qu'il remerciait le coach allemand et les membres de son staff technique. Pour le Français, « c'est la loi du football » qui a de nouveau sévi. Et elle est sans pitié.

L’Allemand débarqué, le PSG a désormais quinze jours pour lui trouver son remplaçant. Et tout semble à croire que l’heureux élu sera Mauricio Pochettino, l’ancien entraîneur de Tottenham, qui connait bien la maison pour y avoir évoluer pendant deux saisons au début des années 2000. L’Argentin serait d’ailleurs déjà en France. Le signe d’une signature prochaine ?