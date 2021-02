Comment expliquez-vous cette défaite ?

"C'est le football. Nous ne sommes jamais entrés dans le rythme du match. La deuxième période, à 2-1, nous contrôlions le match, je suis déçu et triste pour le résultat. (sur le but du 3-2) Il y a eu un problème de coordination, nous avons essayé de jouer rapide pour marquer, mais il y a eu de la confusion dans notre organisation défensive. On a donné à Lorient la possibilité de contrer."

Voyez-vous un problème physique ? Ou de système, à cause des "Quatre fantastiques" ou l'absence de Marco Verratti ?

"Ca peut être un problème physique, c'est clair que nous sommes en train de travailler dessus. C'est un accident, comme cela arrive dans le foot. Je reste optimiste pour l'avenir. (Pour les Quatre fantastiques) Nous perdons tous ensemble, et je suis le principal responsable. Marco est un joueur important, mais il faut savoir jouer sans certains joueurs. "

Quel était le message aux joueurs après la rencontre ?

"Il faut garder les aspects positifs et avancer. Les accidents, ça arrive dans le foot. Il faut continuer à travailler. Cela nous fait prendre conscience que cela peut arriver si on ne joue pas à 100%."

Propos recueillis en conférence de presse.