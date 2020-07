Tic, tac, tic, tac… Ce jeudi, la Ligue de Football Professionnel dévoilera officiellement le calendrier complet de la saison 2020-2021 en Ligue 1.

Évidemment, l’instance a été prise de vitesse par plusieurs médias au cours des dernières semaines. On connait par exemple la date des plus gros chocs de la saison, mais le quotidien régional Le Parisien va plus loin ce jeudi en révélant le calendrier complet des hommes de Thomas Tuchel.

L'OM en septembre puis l'enchaînement Rennes-Monaco en novembre

Le PSG commencera donc bien la saison contre Metz au Parc des Princes le 23 août, sauf qualification pour la finale de la Ligue des Champions, et l’achèvera à Brest fin mai.

Le premier choc aura lieu en septembre avec la réception de l’OM, viendra ensuite novembre et l’enchaînement Rennes-Monaco. Un démarrage en douceur pour le club de la capitale. Ci-dessous, à vous de découvrir le reste !

Le calendrier complet du PSG en Ligue 1 pour la saison 2020-2021 :

Pour rappel, les dates sont évidemment susceptibles d’être changées en fonction du parcours du PSG en Ligue des Champions et dans les Coupes.

Août : PSG-Metz (1e journée, 23 août), Lens-PSG (2e journée, 30 août)

Septembre : PSG-OM (3e journée, 13 septembre), Nice-PSG (4e journée, 20 septembre), Reims-PSG (5e journée, 27 septembre)

Octobre : PSG-Angers (6e journée, 4 octobre), Nîmes-PSG (7e journée, 18 octobre), PSG-Dijon (8e journée, 25 octobre)

Novembre : Nantes-PSG (9e journée, 1er novembre), PSG-Rennes (10e journée, 8 novembre), Monaco-PSG (11e journée, 22 novembre), PSG-Bordeaux (12e journée, 29 novembre)

Décembre : Montpellier-PSG (13e journée, 6 décembre), PSG-OL (14e journée, 13 décembre), PSG-Lorient (15e journée, 16 décembre), Lille-PSG (16e journée, 20 décembre), PSG-Strasbourg (17e journée, 23 décembre)

Janvier : ASSE-PSG (18e journée, 6 janvier), PSG-Brest (19e journée, 10 janvier), Angers-PSG (20e journée, 20 janvier), PSG-Montpellier (21e journée, 24 janvier), Lorient-PSG (22e journée, 31 janvier)

Février : PSG-Nîmes (23e journée, 3 février), OM-PSG (24e journée, 7 février), PSG-Nice (25e journée, 14 février), PSG-Monaco (26e journée, 21 février), Dijon-PSG (27e journée, 28 février)

Mars : Bordeaux-PSG (28e journée, 7 mars), PSG-Nantes (29e journée, 14 mars), OL-PSG (30e journée, 21 mars)

Avril : PSG-Lille (31e journée, 4 avril), Strasbourg-PSG (32e journée, 11 avril), PSG-ASSE (33e journée, 18 avril), Metz-PSG (34e journée, 25 avril)

Mai : PSG-Lens (35e journée, 2 mai), Rennes-PSG (36e journée, 9 mai), PSG-Reims (37e journée, 16 mai), Brest-PSG (38e journée, 23 mai)