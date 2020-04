Le PSG va livrer 25 000 repas dans les hôpitaux de Paris

On ne cessera de le répéter : ce n'est qu'en faisant preuve d'unité et de solidarité que nous viendrons à bout du Covid-19. Depuis le début de la crise sanitaire, le Paris Saint-Germain est particulièrement exemplaire en la matière. Ces dernières semaines, le champion de France fait preuve d'une grande générosité pour venir en aide aux principaux concernés, notamment en récoltant 200 000 euros destinés à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris grâce à la vente d’un maillot spécial.

"Le PSG est fier de contribuer autant que possible"

Mais alors que la crise est partie pour durer, les Franciliens sont toujours investis. Ce jeudi, le PSG a ainsi annoncé la distribution de "1 200 repas par jour, préparés dans les cuisines du Parc des Princes", via un communiqué officiel. Ces repas sont "livrés gratuitement aux personnels de l’AP-HP avec le concours de 60 bénévoles de l’association Street Food en Mouvement dont les food trucks sont habituellement présents les soirs de match", précise le club de la capitale.

Depuis le début de cette opération 5000 repas ont déjà été livrés "dans 7 hôpitaux proposés par l’AP-HP, grâce à l’engagement de 60 bénévoles qui se relaient 7 jours sur 7 dans les cuisines du Parc des Princes. Chaque jour une brigade de 12 volontaires choisit et confectionne l’une des recettes de ses chefs. Les plats, desserts et boissons sont ensuite distribués gratuitement (...) de 11h à 15h ou de 18h à 22h aux personnels des hôpitaux de l’AP-HP". Une initiative soutenue par le président Nasser Al-Khelaifi.

"Nous vivons une crise mondiale sans précédent. Dans ces temps difficiles, le Paris Saint-Germain est fier de contribuer autant que possible en mobilisant sa communauté et en aidant de manière concrète ceux qui chaque jour sont en première ligne. Ce sont de véritables héros que nous aurons à cœur de continuer à applaudir et célébrer quand nous pourrons de nouveau nous réunir tous ensemble au Parc des Princes. Nous sommes mobilisés à leurs côtés dans ce combat", a-t-il confié.