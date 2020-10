Le Collectif Ultras Paris a un nouveau président

Le Collectif Ultras Paris s'est réuni dimanche soir afin d'élire son nouveau président. Le groupe ultras parisien (3 000 membres) a décidé de nommer Nicolas Boffredo. Il succède à Romain Mabille, qui avait annoncé son départ ces derniers jours.

Mabille était le président de l'association depuis l'année de sa création en 2016. Le CUP écrit à son sujet dans un communiqué : "L'ensemble du bureau et les membres du CUP tiennent à remercier Romain pour l'ensemble de ses réalisations, son investissement sans limite et la passion qu'il y a mis, toujours dans l'intérêt de l'ensemble des supporters du Paris SG. Rappelons que sous sa présidence [...] la culture ultras a retrouvé le Parc des Princes, le dialogue a été renoué avec le club, une convention avec celui-ci a été signée, des tarifs plus populaires ont été négociés et le maillot Hechter est revenu."

À propos de son successeur, le CUP précise dans ce même communiqué : "Charge à lui de poursuivre ce travail et de consolider l'unité entre tous les groupes qui composent le CUP." Et conclut : "La porte de notre association et de notre virage sera toujours ouverte à Romain dans le rôle qu'il souhaitera occuper."

Romain Mabille avait écrit sur Instagram : "Depuis quelques semaines j'avais déjà pris du recul. [...] Je communiquerai plus tard sur les raisons de mon choix ainsi que ses conséquences. [...] Beaucoup de choses que je ne partage plus autant au sein du CUP et du PSG, ma franchise et mes valeurs me poussent à faire ce choix."