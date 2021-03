PSG, Leicester, Bayern, Juve et Betis : équipes qui marquent le plus en fin de match

Plusieurs équipes européennes sont expertes dans l'art de marquer des buts dans les dernières minutes des matchs. Si on regarde les grands championnats (Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1) on trouve une liste curieuse à analyser.

Une liste que BeSoccer Pro, notre outil statistique, a une nouvelle fois décortiqué pour placer le Paris Saint-Germain en tête du classement, comme l'équipe qui marque le plus de buts dans les dernières minutes.

En comptant à partir de la 76e minute, les Parisiens ont marqué 17 buts depuis le début de la saison, dont 13 de la 76e à la 89e minute et 3 autres dans les dix dernières minutes du match.

Le PSG est à un but de Leicester, qui est le meilleur buteur de dernière minute de Premier League. 13 buts de la 76e à la 89e et 3 autres dans les dix dernières minutes constituent leur bilan.

Le Bayern Munich et la Juventus sont à égalité avec 15 buts. Alors que les Allemands en ont marqué 5 à partir de la 89e, les Italiens en ont mis 3.

Et il est frappant de constater que l'équipe de Liga qui le plus marqué de buts dans les dernières minutes des matchs est le Betis, avec un total de 14 buts, dont 4 à partir de la 89e minute.