"C'est le moment pour Mbappé et Neymar d'être décisifs encore"

Le PSG ne doit pas se rater mardi soir (21h). Opposés à Leipzig au Parc des Princes, Marquinhos et ses partenaires vont devoir répondre présent, eux qui ont déjà concédé deux défaites dans cette compétition cette saison et qui pointent à trois longueurs de Leipzig et Manchester United. L'entraîneur parisien Thomas Tuchel était en conférence de presse ce mardi. Il a qualifié ce match de "finale dans le groupe".

Même s'il faudra trouver un compromis entre allant offensif et solidité défensive, allez-vous prendre le risque d'aligner quatre attaquants ?

Thomas Tuchel : C'est une possibilité bien sûr. On veut gagner, c'est une finale dans le groupe. Je veux absolument qu'on ait plus de courage pour marquer que de peur pour avoir des problèmes défensivement. On doit trouver deux joueurs au milieu capables de faire les efforts si on opte pour un 4-4-2. Mais c'est aussi possible qu'on joue en 4-3-3. On l'a utilisé à Leipzig et lors du Final 8. Il y a ces deux possibilités, on va attendre de voir qui est disponible.

L'absence de Presnel Kimpembe va-t-elle vous inciter à aligner Marquinhos en défense centrale ?

Oui, c'est nécessaire demain. Je pense qu'on va le faire.

Comment sont vos joueurs après la défaite à Monaco ?

Honnêtement bien. Cette défaite à Monaco était bizarre, elle n'a pas eu un grand impact sur l'état d'esprit dans le vestiaire ou lors des entraînements. On sait bien que c'est notre responsabilité. On a perdu notre concentration en deuxième mi-temps à Monaco. Maintenant, tout le monde est prêt pour un dernier entraînement et on a confiance en nos joueurs.

Avez-vous reçu des garanties de la part de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo concernant votre avenir en cas de défaite mardi ?

Si j'avais eu des garanties, je serais moins serein que ce que je suis actuellement.

Kylian Mbappé n'a plus marqué en Ligue des champions depuis décembre 2019. Le sentez-vous affecté et cela lui met-il une pression ?

Bien sûr. Si Ney ou Kylian ne marquent pas, ça a un impact pour nous. J'espère qu'ils marqueront demain. On a besoin des buts de Kylian. Je le sens bien, il a tout fait pour être décisif. Il a joué avec l'équipe de France. Contre Monaco, il a mis deux buts. C'est le moment pour lui, ainsi que pour Ney, d'être décisifs encore.

L'expérience accumulée la saison passée va-t-elle vous permettre de mieux aborder ce match ?

On a créé un autre groupe, une autre équipe. On a des joueurs comme Kean qui aiment aussi jouer ce genre de match. C'est une autre situation. On a parlé avec l'équipe. On a le droit d'avoir confiance en nous. Il manque Juan (Bernat), Thilo (Kehrer) et Kimpembe qui ont joué les matches de la saison passée. Ils ne seront pas là, donc c'est difficile de dire "on a fait ça et on a gagné en expérience". On doit créer encore et gagner de la confiance pendant le match. Chaque minute va compter, c'est une finale et on veut montrer qu'on est capable de gagner un match difficile comme celui-ci.

Comment se sent Neymar et le pensez-vous prêt à lancer réellement sa saison demain ?

On a besoin qu'il joue, c'est nécessaire qu'il soit sur le terrain. Il a la qualité et l'expérience pour nous aider. C'est un joueur clé pour nous. Il n'est pas dans le meilleur état physique, mais il va démarrer demain. Il peut gérer ce genre de match physiquement et mentalement. J'espère qu'on ne sera pas trop focalisé sur lui cependant, qu'on pourra l'aider et qu'il ne sera pas tout seul.