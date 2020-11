PSG, Leonardo : "On n'a jamais pensé à remplacer Tuchel"

Sur sa relation avec Tuchel : "Oui, on doit soutenir le coach et aussi dire les choses. Avec Tuchel, on a eu une discussion et on a dit qu'on avait pas aimé la sortie médiatique. On a parlé et maintenant la discussion est claire pour tout le monde. Après il y a des discussions normales, on discute tout le temps par rapport à qui joue... La situation est claire pour tout le monde. Il y a des discussions internes. On discute tout le temps de la vie du club, des blessures. Parfois, les discussions sont plus chaudes. Cela arrive. La vérité, c'est qu'en interne, nous n'avons jamais changé à faire partir Tuchel. Nous n'avons jamais appelé personne. Cela n'existe pas ça. Le rôle d'entraîneur du PSG fait envie. Mais le club n'a jamais pensé à un autre entraîneur pour remplacer Tuchel. C'est le moment de se concentrer sur notre objectif, d'être ensemble. On a beaucoup de petits soucis. Nous devons nous concentrer sur le terrain, et ne pas perdre de l'énergie ailleurs. L'important c'est la Ligue des champions et garder notre position en championnat".

Le mercato : "Pour moi ce serait mieux de faire trois mois à l'avance. Mais trois mois à l'avance, on était confinés, on avait des problèmes d'organisation, financiers... Je ne suis pas là pour pleurer, mais cette année, c'était exceptionnel. On ne pouvait faire qu'un mercato d'opportunité. Et les opportunités, elles n'arrivent que vers la fin. Les joueurs qui sont arrivés, tout le monde est content d'eux, ce sont ceux qui jouent le plus. Les opportunités arrivent à la fin, on devait attendre. On voulait un milieu défensif, un arrière droit, un attaquant, il y a même Rafinha qui est arrivé en plus. Dans la situation difficile que l'on vivait, c'était prévu de faire le mercato lors de la dernière semaine, que ce soit du point de vue de l'organisation mais aussi financier".

Le positionnement de Danilo et Marquinhos : "C'est clair que Marquinhos est un défenseur central et Danilo un milieu défensif, tout le même le sait, Tuchel aussi. Après, il ya des choix. NGotty, Fabinho, Mascherano ont joué aux deux positions. Nous, on avait l'idée de prendre un milieu défensif. Marquinhos, depuis qu'il est arrivé en 2013, c'est le nouveau Thiago Silva. C'était l'idée qu'il soit le successeur. C'était naturel que ce soit le nouveau capitaine et le nouveau défenseur central. Après si le coach choisit une chose ou l'autre... Nous, on a plus choisi le rôle que les joueurs, parce que c'était un mercato d'opportunité. Là, sur le mercato, les joueurs de grande valeur, soit ils n'ont pas bougé, soit le prix a beaucoup baissé".

Les blessures : "Tous les clubs aujourd'hui sont comme ça, il n'y a pas que le PSG qui connaît des blessures. Même au FC Barcelone avec Ansu Fati, et le Bayern avec Joshua Kimmich, alors que ce sont des joueurs jeunes. La France a connu encore plus la situation: on a vécu 4 mois sans compétition. Ça n'arrive jamais. Après on a repris dans des conditions compliquées avec des finales, nous avons fini la Ligue des champions, on a vite débuter la Ligue 1 et il y a les matches internationaux, c'est quelque chose de rare. Les joueurs qui sont arrivés à la fin du mercato, Danilo et Kean, ne sont pas blessés. Ils ont eu une préparation différente et ils ne sont pas blessés".

Les prolongations de contrat : "On doit s'adapter au contexte actuel avec le Covid. Les prolongations de Neymar, Mbappé, Di Maria, Bernat, et même des jeunes joueurs, toutes les prolongations on a déjà débuté les discussions et on va essayer d'intensifier cela dans les prochaines semaines. Neymar ? On commence à parler. Il y a le timing... Aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas se déplacer. L'idée de renouveler existe. On démarre... On arrive à un moment d'avoir des idées plus claires par rapport à ça".

Mbappé annoncé au Real Madrid : "Il y a beaucoup de communication. Et dans les équipes espagnoles, il y a beaucoup de politiques, d'effet d'annonce. Nous, on parle directement avec Kylian, c'est ça la vérité de la négo. La vérité, c'est que le PSG est dans un moment compliqué, mais ce sera l'équipe des cinq prochaines années qui sera dans le coup. il y a des équipes qui ont fait un cycle très important et qui commencent à avoir du mal. On a des joueurs jeunes mais très expérimentés. On a Neymar, Mbappé qui sont dans le top 3 parce que Ronaldo et Messi vont sortir avec l'âge. C'est l'idée. Je vois un futur... et c'est à ça qu'on travaille. On sait que cette saison est bizarre. On savait que ce sera difficile, qu'on va faire tous nos matchs à huis clos et qu'on aurait pas les mêmes revenus".

L'exode des jeunes joueurs : "Le centre de formation a une importance énorme. Nous sommes obligés de faire un contrat de trois ans, au maximum, avec un joueur de 16 ans, donc à dix-neuf ans il est libre et peut décider de partir. C'est un problème. Ce n'est pas pour nous défendre, peut-être que nous aussi on rate des choses. À l'étranger, les joueurs ne sont pas prêts aussi tôt à partir. Il y a vingt ans c'était déjà le cas avec Anelka. C'est vrai qu'il y a une distance entre l'équipe première et le centre de formation. On doit encore se développer de ce côté-là. Je pense aussi que note nouveau centre d'entraînement va nous permettre de mettre en place la vraie "fabrique" soit des joueurs, soit des matchs".