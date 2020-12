"Pour arriver au bout, il faut battre de grosses équipes"

Premier de son groupe, le PSG n'a pas été épargné par le tirage au sort ce lundi, et affrontera le FC Barcelone en huitième de finale. Les Parisiens auront à coeur de prendre leur revanche après la "Remontada", mais cette fois-ci, le club catalan semble moins impressionnant. Leonardo a réagi au tirage au sort du PSG qui affrontera le FC Barcelone au printemps, des propos relayés par 'L'Equipe'. Le Brésilien se méfie du Barça, mais pour autant, il est conscient que si le club de la capitale veut être sacré champion d'Europe, il faudra être en mesure d'éliminer des équipes aussi fortes et prestigieuses que le club espagnol.

"Encore une fois ! Ces dernières années on a beaucoup vu de PSG-Barcelone. C'est une équipe de grande tradition. Il est vrai que, ces dernières années, on est tombé souvent sur Barcelone, ce ne sera pas une chose facile pour ces huitièmes de finale mais, comme toujours en Ligue des champions, si on veut arriver au bout, il faut jouer contre des équipes de ce niveau-là. Encore une fois ce sera un gros match de Ligue des champions", a indiqué le directeur sportif du PSG.

"On fait le tirage maintenant mais on jouera en février. Ça laisse encore deux mois pour le match ! On va voir comment on arrive pour ce match. On parle toujours du PSG, du Barça, des fois tu es un peu mieux, des fois tu es moins bien, mais c'est toujours quelque chose de très difficile, de très important. Gagner la compétition ? Ça se joue tellement sur de petits détails que c'est difficile de dire « oui, on y va, on va gagner ». Mais si on demande autour de nous, le PSG fait partie des équipes qui peuvent gagner. Et on se sent en condition de le faire", a ajouté Leonardo.

"Cela se présente bien"

Le directeur sportif du PSG a évoqué le retour de Neymar face au Barça : "C'est normal qu'autour d'un match comme ça il y ait toujours des histoires mais, au coup d'envoi de la rencontre, ce sera un PSG-Barcelone, mais c'est normal qu'on va parler de choses autour de ce match là, c'est normal qu'on parle de Neymar au vu de son histoire avec Barcelone, de son face à face avec Barcelone, mais comme j'ai dit à la fin quand le match va commencer, ce sera deux grandes équipes qui s'affrontent lors d'une compétition importante".

Leonardo est revenu sur la phase de poules de son équipe : "C'était pas facile avec la situation que tout le monde a vécu, la difficulté du moment : la pandémie, la préparation la Ligue des champions que l'on a fini fin août. C’était un démarrage un peu difficile pour nous. Mais d'un autre côté, on a réussi quelque chose de très important, parce que c'était presque impossible de se qualifier. Mais on a gagné trois matches de suite avec beaucoup d'efforts".

"Et on a réussi à se qualifier comme premiers du groupe. C'est pour ça que je suis très confiant. Quand tu commences une compétition dans la difficulté, mais que tu ressorts avec la force et comment on l'a fait, c'est un bon démarrage. C'était difficile, tu es sorti d'une situation compliqué et la tu te présentes en phase finale de Champions League avec les seize équipes qui sont là. Mais ça se présente bien", a conclu le Brésilien.