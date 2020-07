Leonardo répond fermement à Juninho au sujet de Neymar

Le dirigeant rhodanien a été sondé sur la place de l'argent dans le football dans un entretien au 'Guardian' et en a profité pour sévèrement tacler Neymar

"Regardez Neymar. Il est venu au PSG juste à cause de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat. Mais il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude. C'est un échange. Neymar doit donner tout ce qu'il peut sur le terrain, pour faire preuve d'un dévouement total, de responsabilité et de leadership. Le problème est que l'ordre établi au Brésil, c'est une culture d'avidité. On veut toujours plus d'argent. C'est ce qu'on apprend et ce que nous avons appris", avait ainsi tancé l'ancien numéro 8 des Gones.

Leonardo a très peu apprécié cette sortie et l'a fait très vite savoir : "Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG, et Juninho maintenant parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club", a tonné le directeur sportif parisien au micro de 'RMC Sport'.

Le début d'une guerre des mots par médias interposés ?