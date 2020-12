Plus dure la vie sans Marquinhos

Ce n'est pas l'absence de Marquinhos qui va rassurer les supporters parisiens. En délicatesse avec sa hanche, le Brésilien de 26 ans ne pourra pas reprendre sa place ce mercredi (21h) contre Lorient. Son retour à la compétition n'est espéré que dimanche face à Lille. En attendant, Paris va devoir disputer une nouvelle rencontre sans son capitaine. Un forfait capital pour les Parisiens qui ont perdu 5 de leurs 8 matches joués sans "Marqui" cette saison.

Face à Lens, Marseille, Manchester United, Monaco et Lyon, l'ancien Romain manquait à l'appel. Résultat : cinq défaites. Et même s'il était présent lors du 2-1 concédé à Leipzig, les chiffres parlent d'eux-mêmes pour décrire l'immense influence de Marquinhos dans les performances du PSG.

"Il est le cœur et l'âme de l'équipe"

Thomas Tuchel ne l'a jamais caché. En plus d'être un capitaine émérite, Marquinhos est "le cœur et l'âme" de son équipe. Il est l'homme autour duquel l'entraîneur allemand a articulé son projet de jeu, que ce soit en défense ou au milieu de terrain. "C'est un leader parce que c'est un exemple", disait Tuchel avant le déplacement à Montpellier début décembre. Un élément quasi-indispensable à la bonne conduite des siens.

Alors, évidemment, il y a des exceptions qui confirment la règle, et sur lesquelles Paris va devoir s'appuyer mercredi soir. On pense au match gagné 3-1 à Montpellier, donc, mais aussi au succès acquis largement à Nîmes mi-octobre (4-0). Sur ces rencontres, Marquinhos n'était pas sur le terrain et le PSG avait réussi à s'en tirer.

On évitera de prendre en exemple la copie inégale rendue contre Bordeaux (2-2) il y a peu au Parc des Princes où là aussi Marquinhos était absent. Mais les victoires à Montpellier et Nîmes prouvent bien qu'il est possible de déjouer les statistiques l'espace d'un match.

Rappelons toutefois que Thomas Tuchel n'aura pas pléthore de joueurs à disposition dans le secteur défensif pour la réception des Merlus, 17es de Ligue 1. Car outre Marquinhos, Abdou Diallo est aussi forfait et Presnel Kimpembe très incertain. Ce sera le moment de briller pour les habituels remplaçants, que sont Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa voire le jeune Timothée Pembélé. Ils seront d'autant plus attendus que Paris n'a plus fini un match sans encaisser de but depuis le 24 novembre.