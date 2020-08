PSG-Lyon, les réactions lyonnaises

Rudi Garcia : Ils ont été meilleurs que nous sur l'exercice technique des tirs au but et Navas a fait un arrêt. On aurait pu se montrer plus dangereux, notamment en deuxième période, pour marquer. Mais c'était un match fermé, vous l'avez vu. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions d'un côté comme de l'autre. Mais je ne peux que féliciter mes joueurs pour le contenu du match. On a tenu la dragée haute au Paris Saint-Germain. (...) La Juventus ? Il faudra qu'on soit un petit peu plus dangereux offensivement à Turin, mais c'est une bonne base de travail. Se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions vendredi prochain, c'est notre objectif maintenant. (...) Ciprian Tatarusanu s'est blessé au dos hier à l'entraînement. Il n'était pas à 100% et pour une finale il faut des joueurs à 100%.

Marcelo : Nous sommes tristes. Ce soir, on a montré que nous sommes une vraie équipe. On a joué au même niveau que le PSG. L'OL pouvait battre le PSG. Il y a eu beaucoup de choses positives et c'est sûr que c'est dur de perdre un trophée de cette manière. (...) Bertrand Traoré ? Tous les jours à l'entraînement, on fait 25 minutes de penos. Après, c'est la chance. Malheureusement, il a raté le sien. Mais on gagne ensemble et on perd ensemble. (...) J'ai senti une douleur à l'ischio, mais je pense que ce n'est pas grave.