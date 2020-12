Thomas Tuchel : "C'est notre faute"

Le Paris Saint-Germain a perdu très gros dimanche soir au Parc des Princes. Les Parisiens ont perdu la tête du championnat et sont désormais troisièmes, mais ont aussi perdu Neymar sur blessure en fin de rencontre.

Après la défaite, l'entraîneur du PSG s'est arrêté au micro de 'Telefoot' pour analyser la rencontre de ses joueurs.

"Aujourd'hui c'est très clair on n'était pas prêts à jouer un match compétitif. On a fait des erreurs faciles sur des situations dangereuses. On n'a pas joué de manière assez disciplinée, on n'a pas suivi le plan. On a vu une équipe très fatiguée mentalement après Manchester United, Montpellier et Basaksehir. Ce n'est pas un bon match en général, j'ai vu un match avec un niveau très bas", a reconnu Thomas Tuchel.

"Plus leader ? Cela ne change rien, on ne peut jamais contrôler le résultat mais cette performance ne suffit pas. C'est notre faute. Si on fait des cadeaux comme ça, cela veut dire que ce n'est pas assez sérieux parce qu'on a les qualités pour gagner tous les matchs. On va pousser encore. On a fait des pas en avant, mais aujourd'hui c'est un grand pas en arrière", a-t-il ajouté au micro de 'Telefoot'.

Enfin, il a donné des nouvelles de Neymar, sorti en pleurs et sur civière après un vilain tacle à la cheville : "Neymar ? Pas de nouvelles, il est avec les médecins et on doit attendre les examens demain."