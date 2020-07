"L'absence de MbappÃ© ne change pas les plans"

Présent en conférence de presse aux côtés de l'entraîneur Rudi Garcia, Léo Dubois a répondu ce jeudi aux questions des journalistes.

L'international français assure que l'absence de Kylian Mbappé dans les rangs parisiens ne change rien à la préparation de l'OL en vue de la finale de Coupe de la Ligue, qui se jouera vendredi au Stade de France (coup d'envoi à 21h10).

L'absence de Mbappé

"Cela ne change pas les plans. Il n'y a que des joueurs de classe internationale en face, même en l'absence de Kylian (Mbappé). On est convaincus de nos qualités, de notre capacité à remporter ce trophée. Lyon en a besoin. On arrive avec cette mentalité et on verra comment ça se passera demain."

L'état de forme du groupe

"C'est inédit, mais la période qu'on a vécu est complètement inédite aussi. Il fallait remettre les organismes en marche, on a bien préparé nos corps à la reprise de la compétition. Tout a été mis en oeuvre pour bien se préparer pendant les huit dernières semaines."

L'intensité à attendre vendredi

"On connaît les qualités du PSG. Sur la question physique, on est un petit peu dans l'inconnu, mais mentalement on se prépare à un match de très haut niveau. On doit aller puiser au fond de nous-même. C'est à nous de mettre la barre très haute. Je suis persuadé qu'il y aura une grosse intensité même si ce sera notre premier match en compétition et qu'il y aura une grosse chaleur. On aura l'ambition d'aller chercher un titre, et je pense que ça prendra le dessus."

Un match pour préparer la Juventus

"Le match de demain peut nous permettre de remporter un trophée. C'est la seule chose à laquelle on pense. Les matches de préparation sont terminés, on rentre réellement dans la compétition. Avec cette finale de Coupe de la Ligue, on se doit d'être motivé. Le club attend ça, les supporters aussi. On peut aller chercher l'Europe pour la saison prochaine, et c'est uniquement ce sur quoi on est focalisés."

Benjamin Quarez, au Stade de France pour Goal.