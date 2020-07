"Il n'y a pas de problÃ¨mes avec le coach"

La semaine dernière, à l'occasion de la finale de la Coupe de France, Thomas Tuchel a décidé de laisser Marco Verratti sur le banc au coup d'envoi. Un choix commenté par l'Italien ce jeudi en conférence de presse. Ce dernier assure qu'il n'y a aucun problème et que cela peut lui arriver d'être remplaçant.

Sa non-titularisation contre Saint-Etienne

"J'avais parlé avant avec le coach. Il fait des choix pour le collectif. Bien sûr que j'aurais aimé jouer, mais j'ai aussi beaucoup de respect pour Leo (Paredes). Il avait fait un gros match contre Dortmund. Cela peut arriver (d'être sur le banc). Il n'y a pas de problèmes. On aura beaucoup de matches et tout le monde est important."

L'interruption longue durée avec le Covid-19

"C'était compliqué pour nous et les autres équipes. Tout le monde a traversé le même problème. On a travaillé à la maison, on faisait de la course, on se maintenait en forme avec les copains. On a été sérieux lors des matches de préparation. Je ne pense pas qu'on soit à 100%, mais j'espère qu'on arrivera à Lisbonne dans une bonne forrme physique."

Son ambition avant la finale

"Je suis content qu'on joue contre Lyon. C'est un club important du foot français. C'est un effectif avec de très bons joueurs. J'espère que ce sera une belle finale pour les spectateurs, et qu'à la fin on la remportera. En tout cas, on essayera de la gagner."

La blessure de Mbappé

"On était très déçus. Même si on a gagné à la fin (contre l'ASSE, ndlr), on avait une pensée pour lui. De belles choses nous attendent et un joueur comme Kylian (Mbappé) serait titulaire dans n'importe quelle équipe. Il nous manque. C'est un garçon incroyable. Il est tranquille et va travailler dur pour revenir le plus tôt possible."

Le rendez-vous contre l'Atalanta

"Bien sûr que c'est dans les têtes de tout le monde, mais on ne pense pas à l'Atalanta avant ce match. C'est une finale, on se prépare du mieux possible. Et à partir d'après-demain seulement, on commencera à se concentrer sur l'Atalanta."

Benjamin Quarez, au Stade de France pour 'Goal'.