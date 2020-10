Les réactions de Tuchel et Kimpembe après la défaite

Thomas Tuchel (entraîneur du PSG sur RMC Sport) :

"On doit démontrer que ça commence à nouveau, et ce n'était pas possible pour nous aujourd'hui. On a manqué de rythme et d'intensité. On s'était pourtant bien préparés. En colère ? Non car ce sont les même joueurs qui ont fait de bonnes choses lors des derniers matchs et des derniers mois. Cela arrive de faire une première mi-temps de ce type. C'était difficile aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Ce n'était pas difficile de jouer une meilleure deuxième mi-temps. Mais c'était trop ouvert. On n'a pas eu la capacité pour contrôler le match. C'était dur aujourd'hui pour nous."

Presnel Kimpembe (défenseur du PSG sur RMC Sport) :

"Il n'y a pas d'explication, on n'a tout simplement pas été bons. On n'était pas dans les duels et en retard sur les retours défensifs. Ça se paye cash et on ne peut que s'en prendre qu'à nous-mêmes. On n'a pas été surpris par leur composition. C'est juste qu'on n'a pas été bons. Pas bien abordé, et pas bien fini. C'est dommage de perdre des points comme ça, il va falloir relever la tête."