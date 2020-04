Comme tous les joueurs professionnels, Marco Verratti se trouve confiné chez lui actuellement, à lutter contre la propagation du coronavirus. Le milieu de terrain du PSG, contrairement à bon nombre de ses coéquipiers par ailleurs, est resté dans la capitale française durant cette trêve forcée.

Comment vit-il cette période délicate ? Visiblement plutôt bien, comme il l'a confié pour le site internet officiel du Paris Saint-Germain ce dimanche. L'ancien de Pescara profite de ce moment spécial pour travailler. Et peut-être même encore plus qu'il ne le fait d'habitude...

"Je travaille tous les jours. Je pense même que j'en fais plus que ce que je faisais avant. Car avant avec les matchs, on n'avait pas beaucoup de temps pour s'entraîner, ou pour se soigner quand on avait de petits soucis. Là, j'en profite pour faire un peu de tout. Pour travailler la force et des choses plus tranquilles. Je travaille mentalement aussi, parce qu'on est habitué à faire du sport. J'ai la chance d'avoir un tapis de course à la maison donc je peux courir un peu", a confié le milieu de terrain.

Pour rappel, Marco Verratti n’a pas disputé le dernier match du PSG, qui a précédé l’interruption des compétitions. Lors du match retour de C1 face à Dortmund, il est resté à l’écart pour cause de suspension. Le talon d'achille du chouchou du Parc des Princes.