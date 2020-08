PSG, Marquinhos : "Ce serait un honneur d'être capitaine"

Le PSG va tourner une page de son histoire avec le départ de Thiago Silva en fin de saison. Le capitaine du club de la capitale arrive en fin de contrat et n'a pas été prolongé. Selon toute vraisemblance, Marquinhos, vice-capitaine du PSG, devrait récupérer le brassard de capitaine. Dans un entretien accordé par visio conférence à Globo Esporte, Marquinhos a été interrogé sur son statut dans l'effectif parisien et notamment concernant un possible futur statut de capitaine avec le départ de Thiago Silva, en fin de contrat cet été.

"Je veux finir ma carrière au PSG. Ce n'est pas encore officiel, ça n'a pas été mentionné si je serais le capitaine du club après le départ de Thiago Silva. Ce n’est pas quelque chose que je recherche. Je pense que cela doit arriver naturellement. Si je suis le capitaine, ce serait un honneur. Mais notre capitaine est toujours Thiago Silva. Je suis vice-capitaine et j’essaye d’aider autant que possible. Quand il n'a pas été sur le terrain, j'ai assumé ce rôle de la meilleure manière possible, mais rien n'a été officialisé quant à ce statut après le départ de Thiago Silva", a expliqué le Brésilien.

Marquinhos a évoqué l'évolution de Neymar au PSG : "Les difficultés qu'il a eu c'est du passé, aujourd'hui je vois un Neymar très heureux ici, des supporters très heureux avec lui. Je crois qu'il a répondu sur le terrain aux critiques et aux moments difficiles qu'il a eu avec les supporters. Actuellement, il est dans une période incroyable, il joue très bien. Le Barça a besoin de Messi, la Juventus a besoin d'un bon Cristiano Ronaldo, et le PSG a besoin d'un bon Neymar, c'est inévitable. Mais il sait qu'il a une équipe autour de lui pour pratiquer son meilleur football".

"Il faut partager les responsabilités. Il vit un très beau moment au Paris Saint-Germain. Mais vraiment, toutes les questions autour des difficultés qu'il a connu ici, c'est du passé. Est-ce qu'il a gagné en maturité ? Pas que lui. Oui, mais moi aussi, et bien d'autres. Je pense que nous voyons le changement, la maturité. Tous les joueurs, toutes les personnes avec le temps qui passe, les épisodes de la vie, d'une carrière, tout le monde apprend. Il a appris des erreurs qu'il a commis. Cela nous fait grandir. Mais il n'y a pas que lui, moi aussi j'ai grandi, je pense que cela fait partie du processus de la vie", a ajouté le vice-capitaine du PSG.

Le défenseur brésilien a avoué que le PSG espère se qualifier pour la demi-finale pour la première fois de l'ère Qatarie : "Je n'ai jamais joué la demi-finale de la Ligue des champions avec le PSG, donc c'est un objectif que nous avons, que j'ai, que le club a. Dès que les investisseurs sont arrivés, ils ont bien dit que c'était un objectif majeur. Mais cela n'a rien de facile. Avec les défaites que l'on a connu, ces cicatrices nous font grandir, nous avons pris en maturité dans cette compétition, cela fait partie du chemin. Et je pense que le PSG est de plus en plus proche d'atteindre le succès en Ligue des champions".

"Le final 8 ? Cela sera difficile. Le talent et la technique sont un facteur important. Ce sera un moment très important de la carrière de tous les joueurs qui seront impliqués dans cette phase finale de la Ligue des champions. Cela va être une compétition différente de tout ce qu'on a vécu jusqu'ici. Il va falloir profiter de cette opportunité au maximum. Nous avons une équipe forte, armée, donc je nous vois avec des bonnes chances. Il ne faut pas avoir de regrets. Il faut être concentré à 100% sur la compétition, sur ce que nous devons faire, parce que les autres équipes vont aussi être à fond, même si l'ambiance et la situation sera différente", a conclu Marquinhos.