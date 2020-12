PSG - Marquinhos imagine finir sa carrière à Paris

Un départ de Marquinhos du PSG ? Pas envisageable, selon les dires de l'intéressé lui-même. qui n'a jamais caché se sentir bien depuis son arrivée dans la capitale français en 2013 en provenance de la Roma, alors qu'il n'avait que 19 ans. Depuis, Marquinhos est devenu le capitaine du club cet été, dans la foulée du départ de Thiago Silva, de nouvelles responsabilités qu'il embrasse avec plaisir.

"Je me sens bien, je suis content de l’importance que j’ai cette année, sur le terrain et en dehors. Je prends du plaisir. Le coach sait qu’il peut me faire confiance et que je vais faire mon maximum pour l’équipe", a-t-il confié dans un entretien à Bein Sports, imaginant rester à Paris pendant encore de longues années.

"J’espère. Mais on sait qu’il peut y avoir des circonstances. Les années passent, de nouveaux joueurs arrivent. Il y a des grands joueurs qui ont voulu terminer leur carrière ici, mais il s’est passé des choses qui ont fait qu’ils ont dû partir", a-t-il poursuivi, dans une référence à peine cachée aux départs de son compère brésilien de la charnière centrale ou à Edinson Cavani, tous deux non conservés cet été à la fin de leur contrat.

"Je veux rester ici le plus longtemps possible. Je suis content, ma famille aussi. Mes enfants sont nés ici. Entre Marquinhos et Paris, il y a un grand lien pour la vie."

Une déclaration qui devrait ravir les plus fervents supporters du Paris Saint-Germain, très attachés à un joueur maintes fois décisif dans de grands rendez-vous depuis son arrivée à Paris. Et ce pas plus tard qu'il y a deux semaines sur la pelouse d'Old Trafford pour une rencontre extrêmement importante pour décider de l'avenir des Parisiens en Ligue des champions.

Une compétition européenne lors de laquelle Marquinhos et sa bande défieront une nouvelle fois le FC Barcelone de Lionel Messi en février et mars prochains pour tenter de rallier à nouveau les quarts de finale.

Un match pour lequel Neymar a changé de camp. "C'est un grand joueur, a réagi Marquinhos. Un joueur qui a vraiment décidé du sort du match pour Barcelone. C'est un des meilleurs matches qu'il a fait et que j'ai vu de près. Il était contre nous mais aujourd'hui il est avec nous et je pense qu'il a l'envie et l'objectif de faire le même mal au Barça qu'il nous a fait."