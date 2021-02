Marquinhos : "On a vraiment une belle histoire ensemble"

Depuis le tirage au sort, ce match est présent dans toutes les têtes. Moins de quatre ans après la désormais mythique remontada, le Paris Saint-Germain va de nouveau affronter le FC Barcelone, sur la pelouse du Camp Nou, en Ligue des Champions. Un affrontement qui promet de faire ressasser de sacrés souvenirs...

Oui mais voilà, depuis, le PSG n'est plus la même équipe. Même chose pour les Catalans, bien que toujours portés un même homme : Lionel Messi. S'il sera forcément le danger numéro un pour les Franciliens, Marquinhos, chef de la défense parisienne, sera présent pour tenter de lui compliquer la tâche, mardi soir.

Marquinhos, que de chemin parcouru depuis 2013...

Dans un entretien accordé à 'France Bleu', le Brésilien s'est confié sur sa relation spéciale avec le Paris Saint-Germain. Arrivé en 2013 en provenance de l'AS Roma, l'auriverde compte plus de 300 matchs à ton actif et est désormais capitaine du club. Une trajectoire incroyable qu'il n'aurait osé imaginer à l'époque.

"C'est incroyable pour moi, franchement. Quand on arrive dans un club, surtout avec de l'ambition comme le PSG, on pense grand, on pense à faire l'histoire à Paris. Dans mon schéma, il y a eu de bons moments, d'autres difficiles. J'ai eu des propositions où j'ai pensé à partir, mais le club a tout de suite montré la confiance qu'il avait en moi. Aujourd'hui, on est ici", a d'abord raconté le défenseur central, capable aussi d'évoluer au poste de milieu de terrain depuis le passage de Thomas Tuchel.

"Je pense rester encore beaucoup de temps ici"

Fort de ce parcours, Marquinhos se sent désormais parisien dans l'âme. "J'adore cette ville, j'adore ce club, et tout ce qu'ils ont fait pour moi. Mes deux enfants sont nés ici, ma femme parle français, mes enfants commencent aussi, surtout la plus grande qui est à l'école ! Marqui, il y a une histoire avec Paris et le PSG. Au début, quand on arrive, on veut juste jouer au foot, faire l'histoire, gagner des titres. Aujourd'hui, quand je réfléchis et que je regarde en arrière, on a vraiment une belle histoire ensemble, et je pense rester encore beaucoup de temps ici", a ainsi ajouté l'international brésilien, qui se sait investi d'une mission depuis qu'il a hérité du brassard de capitaine.

"C'est quelque chose de fort. J'ai regardé mes capitaines avant : Thiago Silva, Ibrahimovic, Thiago Motta... Ça a été des joueurs pour lesquels j'ai eu beaucoup de respect et d'admiration. Quand je voyais comment les capitaines se comportaient, comment ils réagissaient à chaque décision, sur le terrain et dans le vestiaire, je voyais qu'ils étaient importants pour tous les joueurs et le staff. Maintenant, c'est moi (...) On sait à quel point un capitaine est important pour l'équipe, les plus jeunes comme les plus expérimentés. J'essaie de faire ma part", a-t-il raconté. Mardi soir, le Paris Saint-Germain, privé de Neymar, aura bien besoin de son capitaine sur la pelouse du Camp Nou.