Les premiers mots de Pochettino

Le départ de Thomas Tuchel n’avait pas encore été officiellement acté que le nom de son successeur sur le banc du PSG était déjà connu. Mis au courant de son limogeage il y a une semaine et demie, l’entraîneur allemand savait que Mauricio Pochettino allait prendre sa succession.

Malgré l’annonce d’une arrivée imminente, le club parisien et l’entraîneur argentin ont attendu la fin des fêtes de fin d’année pour officialiser la nouvelle. Arrivé au Camp des Loges ce samedi, l’ancien entraîneur de Tottenham a signé son contrat de deux ans (plus une en option) avec le PSG et prendra ses fonctions dès dimanche pour la reprise de l’entrainement.

Sans club depuis la fin de son aventure avec les Spurs il y a un peu plus d’un an, Pochettino revient dans un club qu’il a déjà fréquenté au débuts des années 2000. Après sept saisons à l’Espanyol Barcelone, le défenseur avait connu une première expérience en France au PSG (2001-2003) avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux. Ce retour dans la capitale français n’est donc pas sans émotions.

"Je suis extrêmement heureux et honoré de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Je remercie les dirigeants du Club de la confiance qu’ils m’accordent, a-t-il déclaré sur le site du PSG. Comme vous le savez, ce club a toujours gardé une place particulière dans mon cœur. J’en garde des souvenirs magnifiques, notamment de l’atmosphère unique du Parc des Princes."

Le sentimental mis de côté, Mauricio Pochettino sait le travail qui l’attend dans un club qui a beaucoup changé depuis son départ il y a dix-sept ans. Actuellement troisième du championnat, le PSG affrontera le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Deux objectifs pour le club parisien et pour son nouvel entraîneur qui a dévoilé sa feuille de route.

"Je reviens aujourd’hui au club avec beaucoup d’ambitions et d’humilité, tout en étant également très impatient de travailler avec des joueurs qui figurent parmi les plus talentueux du monde. Cette équipe a un potentiel fantastique et je vais tout faire avec mon staff pour optimiser les résultats du Paris Saint-Germain dans toutes les compétitions. Nous ferons aussi le maximum pour donner à notre équipe cette identité de jeu combative et offensive qu’ont toujours aimée les supporters parisiens."