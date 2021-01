Mauricio Pochettino : "J'ai l'impression que ça fait un an qu'on est là"

Mauricio Pochettino se sent très bien au Paris Saint-Germain et ne s'en cache pas. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur parisien a fait savoir qu'il avait été bien accueilli au sein du club. Il s'apprête à affronter Brest samedi (21 h) au Parc des Princes pour son deuxième match sur le banc.

L'état de forme du groupe

Mauricio Pochettino : "Les circonstances sont ce qu'elles sont mais je suis très content de l'attitude des joueurs. Ils travaillent dur chaque jour à l'entraînement. Nous, avec le staff et les médecins, on essaye de récupérer les blessés pour avoir le plus de monde disponible. (...) Il est clair qu'on doit s'adapter, analyser et écouter les joueurs ainsi que le staff pour comprendre et adopter la meilleure stratégie. La capacité d'adaptation est l'une des choses les plus importantes. On doit s'adapter pour trouver la meilleure stratégie afin d'améliorer la capacité physique des joueurs et de l'équipe."

Neymar apte ou forfait pour le Trophée des Champions ?

"On va évaluer sa blessure. Il y a un suivi qui est fait par le staff médical. Ils feront le bilan et on fera le point pour qu'il soit disponible le plus vite possible."

Ses retrouvailles avec le Parc des Princes

"Ce sera une joie de retrouver le Parc des Princes. On en parlait avec certains joueurs, nos femmes, le staff et tout le monde. Cela fait cinq jours qu'on est au club et on a l'impression d'être là depuis un an. Retrouver le Parc des Princes sera un moment spécial, même si les supporters manqueront beaucoup."

Le 4-2-3-1 : un système d'avenir ?

"Nous sommes contents que les joueurs se rendent disponibles et acceptent cette manière de jouer. C'est sûr qu'avec peu de temps certaines choses peuvent être meilleures, mais nous sommes contents de l'état d'esprit des joueurs et nous savons qu'avec le temps nous pourrons dévelpper et améliorer cette animation. Dans les prochains jours, d'autes joueurs vont aussi revenir et cela donnera d'autres solutions. On verra alors ce qu'il sera possible de faire."

La concurrence Icardi/Kean

"Avoir de la concurrence dans le football, c'est bien. Avoir des joueurs comme Moise et Mauro, c'est forcément une bonne chose. Cela aide chacun à améliorer ses performances. Je suis très content de ce que Moise a fait sur le dernier match. Mauro revient de blessure et on verra les décisions que nous prendrons."

Quid du mercato ?

"On va gérer cela en interne. Vous pouvez imaginer qu'en cinq jours il y a eu plein de choses à gérer... On va réfléchir ensemble pour trouver la meilleure solution."

La méforme de Mbappé

"Il a un très bon état d'esprit. C'est le meilleur buteur de Ligue 1. On espère qu'il pourra prendre du plaisir et avoir vite un rendement qui lui permettra de développer toutes ses capacités."