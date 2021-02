Pochettino : "On trouvera les meilleures solutions sans Di Maria"

Comment allez-vous gérer les prochains jours à une semaine de Barcelone ?

"On va déjà analyser la situation. La première échéance c’est le match de coupe. En fonction des blessures et des circonstances, on décidera de la meilleure équipe à aligner pour être performant mercredi soir."

Allez-vous faire souffler certains joueurs pour éviter de nouvelles blessures à l’approche du grand rendez-vous face au Barça ?

"Analysons déjà l’équipe aujourd’hui, et l’état de forme des joueurs. Ce qu’on va faire, c’est mettre l’équipe qui nous semble la meilleure pour le match de demain, comme on le fait d’habitude."

Angel Di Maria est-il déjà forfait pour Barcelone ?

"Comme l’a indiqué le club, il y aura une évaluation dans une semaine. Mais pour le match de Barcelone c’est évidemment compromis."

Le forfait de Di Maria vous oblige-t-il à revoir vos plans de jeu ?

"Le fait de ne pas avoir Angel ne nous donne pas de raisons de varier ou de sortir de notre principale tactique. On trouvera sans aucun doute les meilleures solutions."

Qui est le remplaçant naturel de Di Maria ?

"On va avancer au jour le jour par rapport aux décisions qu’on va prendre. Ce n’est pas une question de numéro 1 ou de choix numéro 2. Nous ne sommes pas en mathématiques. Il faut trouver les meilleures combinaisons, les meilleures animations par rapport à l’adversaire. On doit trouver le meilleur plan de jeu à chaque match."

A Lorient, votre équipe avait semblé moins mobilisée. Comment éviter cela mercredi à Caen ?

"À chaque fois qu’on porte le maillot du PSG et cet écusson, il doit y avoir cette motivation. On doit être performant et donner le meilleur, peu importe l’adversaire et la compétition. On essaye de donner aux joueurs les meilleurs outils mais la motivation doit toujours être là, peu importe les matches, l’adversaire et la compétition."

Marco Verratti est peut-être le joueur dont le rôle a le plus évolué depuis votre arrivée. Avez-vous un plan de route particulier ?

"Il paraît qu’on est là depuis cinq ans et demi. Ma question c’est qu’en un mois et avec huit matches de compétition, quand trouve-t-on l’espace nécessaire pour s’entraîner avec les joueurs ?’ Ce qu’on essaye de faire c’est optimiser le temps. Cette évolution dans les idées de jeu, sur le plan physique aussi, elle passe par du temps et de la répétition, de prendre des habitudes. Aujourd’hui, on passe plus de temps avec la vidéo, c’est bien, mais on sait aussi que la répétition sur le terrain est nécessaire pour faciliter les automatismes."

Pourquoi Rafinha joue-t-il peu avec vous ? Est-ce lié à un retard dans la préparation au moment de votre signature ?

"Toutes les décisions sont sportives. Dans le cas de Rafa, quand nous sommes arrivés, il a été touché par le Covid. On a un effectif important et on fait des choix. Tout le monde ne peut pas jouer, mais c’est important de se tenir prêt. On sait qu’à un moment donné il y aura des opportunités."

Un mot sur la Une de France Football consacrée à Lionel Messi ?

"Cela ne concerne pas Paris. On a beaucoup de respect pour les autres joueurs et les autres clubs et cette Une n’a rien à voir avec Paris."