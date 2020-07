Prêté avec option d'achat par l'Inter Milan la saison dernière, Mauro Icardi s'est officiellement engagé en faveur du Paris Saint-Germain. Libéré de la concurrence d'Edison Cavani, en fin de contrat, le buteur de 27 ans a été récompensé de ses bonnes performances. Désormais Parisien jusqu'en 2024, l'Argentin a répondu aux questions des supporters du club mardi. Ses réponses ont été publiées sur le site internet officiel du PSG, Mauro Icardi ayant notamment évoqué l'OM...

"Marquer deux buts lors du premier classique a été une émotion unique parce que j’aime jouer. Les classiques sont les plus beaux et les plus importants du championnat. J’ai déjà vécu d’autres classiques. Avoir la possibilité de marquer des buts et de jouer mon premier classique en France et de marquer deux buts était passionnant", a ainsi déclaré le buteur du Paris Saint-Germain, faisant référence au match remporté par les Franciliens le 27 octobre dernier (4-0).

Invité à expliquer sa relation avec les fervents supporters du Champion de France, l'ancien de l'Inter Milan s'est dit impressionné par l'accueil qui lui a été réservé à son arrivée. "C’est difficile, mais la vérité est que c’était impressionnant dès le premier instant, lorsque je suis sorti pour m’échauffer la première fois. J’ai été très bien reçu et ça change tout. Il est important pour un joueur de sentir les fans, les cris, les chansons… C’est très impressionnant", a expliqué Mauro Icardi.