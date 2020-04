Mauro Icardi tiraillé entre partir et rester ?

Prêté avec option d'achat par l'Inter Milan en toute fin de mercato l'été dernier, Mauro Icardi a d'abord vécu un mariage de raison avec le Paris Saint-Germain. Le club français n'était pas la priorité de l'attaquant argentin qui aurait aimé rester en Serie A, mais sa situation intenable à l'Inter Milan l'a poussé à partir coûte que coûte et donc à rejoindre le champion de France en titre. Un mariage de raison devenu un mariage de coeur après les débuts en fanfare de l'Argentin.

Mauro Icardi s'est rapidement imposé à la pointe de l'attaque du PSG et laissait entrevoir un beau futur dans la capitale parisienne. Qui plus est, ses débuts ont levé le doute sur sa forme physique après plusieurs mois sans jouer et laissaient penser que le champion de France en titre lèverait l'option d'achat de 70 millions d'euros en fin de saison. Si du côté du PSG, rien n'a changé, pour Mauro Icardi les dernières semaines ont été moins roses et le pousseraient à s'interroger sur son avenir.

En effet, le retour d'Edinson Cavani a eu raison du statut de titulaire de l'Argentin et ce dernier a été totalement laissé de côté lors de la double confrontation contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Selon les informations de 'L'Equipe', Mauro Icardi et sa compagne, Wanda Nara, se poseraient des questions sur l'avenir de l'attaquant. Sa relation avec Thomas Tuchel, son statut depuis le retour de Cavani et sa faible volonté de rejoindre Paris l'été dernier seraient les raisons poussant l'attaquant appartenant à l'Inter Milan à déjà penser à un départ.

En revanche, les relations entre Leonardo et l'agent de Mauro Icardi sont "fluides" d'après 'L'Equipe'. Pour rappel, quoi qu'il arrive, le PSG aura la main dans ce dossier. En effet, le club de la capitale a jusqu'à fin mai pour décider s'il décide, ou non, de lever l'option d'achat pour Mauro Icardi, alors qu'un contrat entre le club et l'Argentin a déjà été établi en amont l'été dernier lors de l'accord de prêt. Autant dire que le PSG peut très bien acheter Mauro Icardi malgré les doutes de l'Argentin.

Selon 'L'Equipe', le PSG s'activerait actuellement en coulisses pour évaluer ses possibilités en étant conscient de la difficulté du marché des attaquants et du prix intéressant de l'option d'achat de Mauro Icardi. Si le club de la capitale décide de lever cette option, il pourrait très bien décider de revendre par la suite l'Argentin, ou bien de la rassurer, avec le départ de Cavani, en lui faisant confiance et en lui confiant la pointe de l'attaque comme lors de la première partie de saison.