"Bien sûr, il faut acheter des joueurs"

Le champion du monde a évoqué, au micro de 'Téléfoot' ce dimanche, l'épopée du PSG en C1. S'il note bien la progression du club, il estime néanmoins que Paris va devoir se renforcer.

"Bien sûr que je suis optimiste sur le fait qu'on gagnera la LDC. Il faut, parce que si nous on y croit pas, personne ne va y croire pour nous"

Mbappé estime que la progression francilienne en C1 est "évidente". "Bien sûr que je suis optimiste sur le fait qu'on gagnera la LDC. Il faut, parce que si nous on y croit pas, personne ne va y croire pour nous. Plein d'équipes ont perdu une finale et ont gagné l'année d'après. Evidemment que le PSG a grandi avec cette finale. Avant, on avait ce blocage des quarts de finale, maintenant on a brisé ça."

Pour progresser, il faut aussi recruter et le natif de Bondy fait confiance à son club : "Il faut faire un bon recrutement, il faut acheter des joueurs. J'espère qu'on aura des bonnes recrues".

Touché à la chevile face à la Suède en Ligue des nations samedi soir (1-0, l'ancien monégasque a également évoqué sa cheville au micro de l'émission dominicale :

"Ma cheville me fait toujours mal, mais ça va être comme ça pendant de longues semaines. Je voulais jouer la LDC à tout prix, le staff a pris soin de moi : c'est une question de temps maintenant. Est-ce que je suis apte pour mardi ? Je me prépare toujours pour jouer mais le coach va décider. Si je joue je serais très content : jouer pour mon pays, il n'y a rien au-dessus de ça"