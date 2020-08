Mbappé s’est entrainé avec ses coéquipiers

Les bonnes nouvelles continuent d’arriver de Faro. A trois jours du match entre le PSG et l’Atalanta, à l’occasion des quarts de la Ligue des Champions, les Franciliens se sont entrainés ce dimanche et c’est une séance à laquelle a partiellement participé Kylian Mbappé. Une première pour ce dernier depuis qu'il a été écarté des terrains pour blessure le 24 juillet dernier.

Selon 'RMC Sport', l’attaquant international français a pu se mêler au reste de l’équipe pour prendre part à une opposition. Auparavant, il s’était échauffé à part. Un enchainement qui suggère que sa cheville va de mieux en mieux et qu'il est apte pour jouer et aussi subir des contacts.

Pour rappel, samedi, l’ancien monégasque s’était déjà entrainé tout seul. Il avait touché le ballon et avait pu effectuer quelques frappes au but. Il continue donc de monter en puissance et c’est forcément encourageant en vue d’un retour rapide à la compétition. Son indisponibilité devait durer trois semaines, mais il se peut fort qu’il soit en avance sur les prévisions.

Tous les supporters parisiens espèrent voir le champion du monde de la partie mercredi prochain. Cela semble être la tendance. Toutefois, toujours selon 'RMC', le staff francilien ne compte prendre aucun risque avec son buteur. L’objectif est surtout de le remettre sur pied pour une éventuelle demi-finale de C1.