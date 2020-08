Kylian Mbappé est prêt. Loin d'être tétanisé par l'enjeu, l'attaquant parisien est impatient à l'idée de croiser le fer avec les géants munichois en finale de C1 ce dimanche soir.

"On est confiant, on croit en nos qualités, on croit en notre groupe. On va continuer à faire ce qu'on a fait dans les matchs précédents, on va être dans la continuité. Il ne faut pas être tétanisés par l'enjeu. L'enjeu est grand bien-sûr, mais on va garder nos principes de jeu et essayer de gagner cette finale parce que c'est l'objectif et c'est pour ça qu'on travaille toute l'année", a confié le natif de Bondy au micro de 'Téléfoot', lui qui affirme de pas avoir d'appréhension malgré le défi que représente la rencontre.

"Jamais de peur. C'est un match de football. C'est un match pour écrire l'histoire et je pense que c'est dans les moments comme ça qu'il faut être encore plus décontracté parce qu'au moment venu, je pense que tout le monde sera concentré. Ce n'est pas la peine de rentrer trop vite dans cette finale avant parce que sinon on risque de faire le match avant. On va être tranquilles, garder notre bonne humeur en étant sérieux bien-sûr. On va tous dans la même direction, il n'y a pas de vagues. Quand on veut gagner une grande compétition, c'est important que tout le groupe y croit. On va tous dans la même direction, donc c'est top", explique le Parisien.

"La pression, ça se gère bien. J'ai toujours rêvé de ce genre de match. J'ai déjà joué des matchs à enjeu comme celui-ci. Je vais me préparer tranquillement, bien-sûr que la demi-finale ça m'a donné beaucoup plus de rythme. J'étais content de la jouer. On va laisser tout ce qui reste dans le corps, et on va tout donner pour l'équipe. Ma finale ? Possible, mais si c'est la finale d'un autre joueur et qu'on gagne, je prends aussi !"