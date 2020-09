Tout savoir sur le match PSG-Metz

L'heure est venue de réagir pour le Paris Saint-Germain. Battu à la surprise générale lors de ses deux premiers matches de Ligue 1 (Lens, OM), le champion de France en titre se doit de l'emporter ce mercredi au Parc des Princes contre Metz, en match en retard de la première journée de championnat. Une victoire permettrait au club de la capitale d'enfin lancer sa saison 2020-2021.

Cette rencontre se jouera une nouvelle fois sans de nombreux cadres. Expulsés contre l'OM (0-1) dimanche, Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa ne seront pas présents.

Sergio Rico et Alessandro Florenzi ne pourront pas jouer non plus puisqu'ils ne sont pas qualifiés. Kylian Mbappé pourrait également patienter afin de terminer son protocole Covid-19. En revanche, Marquinhos, Mauro Icardi et Keylor Navas devraient eux revenir avec le groupe.

Match : PSG-Metz

Date : Mercredi 16 septembre 2020

Coup d'envoi : 21h00 (CET)

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ? Le match PSG-Metz est diffusé sur Téléfoot la chaîne.