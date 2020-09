Keylor Navas a repris l'entraînement

Forfait face à l'Olympique de Marseille pour le Classique, Keylor Navas sera-t-il de retour pour affronter le FC Metz, ce mercredi 16 septembre, à 21h00 ?

L'entraîneur du PSG Thomas Tuchel a apporté des informations sur l'état de santé du joueur au micro de 'PSG TV', la chaîne officielle du club : « Keylor Navas ressentait une forte douleur avant le match contre l'OM. Il s'est entraîné hier et aujourd'hui et on va voir s'il est disponible sinon Sergio Rico jouera. »

Si Navas est de nouveau forfait face à Metz, Marcin Bulka sera appelé en tant que doublure de Rico.