"Il n'y a pas de place pour le relÃ¢chement"

Après la victoire 4-1 à Barcelone, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche avec la réception de Monaco au Parc des Princes, à 21h. Un match important face à l'actuel 4e du championnat, rélégué seulement à 5 points de Paris. Mauricio Pochettino s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre.

Quel est le secret pour avoir la même implication mentale et physique contre Monaco que face à Barcelone ?

Mauricio Pochettino : C'est peut-être le défi le plus important pour nous. La récupération mentale, physique et physiologique, c'est essentiel. Depuis notre arrivée, c'est un défi capital de pouvoir jouer tous les matches comme si c'était le dernier, peu importe l'adversaire, que ce soit en Ligue des champions, en Ligue 1 ou en Coupe de france. On doit être protagoniste à chaque fois. Ce n'est pas toujours facile parce que les compétitions sont différentes mais c'est notre souhait de jouer chaque match avec la même énergie.

Après un mois au club, vous trouvez que votre équipe a davantage évolué défensivement ou offensivement ?

C'est vrai qu'on souhaite avoir une évolution dans l'équipe. Elle doit se voir dans tous les secteurs tout en gardant un équilibre. C'est là où on doit continuer à progresser. On est content des progrès de l'équipe mais on doit continuer à travailler pour atteindre le meilleur niveau.

Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Moise Kean et vous a-t-il surpris à Barcelone ?

Je n'ai pas été surpris par sa prestation. Si je dis que je suis surpris, ça voudrait dire que c'est un pari. Ce n'était pas un pari, on connaît les qualités de nos joueurs, on sait de quoi Moise est capable. Je suis content de ce qu'il a fait. On l'a vu faire de très bonnes choses et on le savait capable de cela.

Julian Draxler a marqué le weekend dernier contre Nice, il a été passeur décisif à Barcelone. Êtes-vous satisfait de son apport pour le collectif ?

Quand on a un effectif important et large, les joueurs doivent attendre les opportunités. Julian a attendu, il a travaillé, c'est quelqu'un de très professionnel. Il a fait de bonnes prestations et c'est vrai qu'il a été important sur les derniers matches lorsqu'il a eu l'occasion de jouer.

Comment jugez-vous l'état physique de votre équipe avant la réception de Monaco ?

On s'améliore, on va dans la direction souhaitée. On est satisfait après 45 jours au club, mais c'est important qu'on s'améliore encore. On sait que l'équipe a une marge de progression.