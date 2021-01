Le PSG et ses vedettes déroulent

Le PSG n’a pas fait dans le détail ce vendredi lors de la réception de Montpellier, en ouverture du 21e acte du championnat. Profitant de la belle forme de ses attaquants et aussi des circonstances de jeu favorables, avec une supériorité numérique acquise au bout de 20 minutes de jeu, l’équipe francilienne a atomisé les Héraultais sur un score sans appel de 4 buts à 0. Un festival qui a dû faire plaisir à Mauricio Pochettino, de retour sur le banc.

Mbappé retrouve son efficacité

Il n’est pas dit que Paris n’aurait pas signé de carton si les deux équipes étaient restées à 11 contre 11 tout le long du match, mais il est certain que les locaux ont parfaitement mis à profit leur avantage. Après l’énorme erreur d’Omlin, sorti avec violence dans les pieds de Kylian Mbappé (19e), la rencontre est simplement devenue à sens unique.

Mbappé était donc impliqué dans ce tournant, et il l’était ensuite sur trois des quatre buts de son équipe. De nouveau inspiré et efficace dans tout ce qu’il a entrepris, l’international tricolore a logiquement renoué avec la réussite. C’est de lui qu’est venue l’ouverture du score à la 34e minute, en conclusion d’un bon mouvement collectif. D’un piqué subtil, il a mis à mal le gardien remplaçant du MHSC, Dimitry Bertaud.

Le PSG plie le match en trois minutes

En deuxième période, Mbappé s’est aussi chargé de clôturer la marque. A la 63e, il a propulsé dans les buts vides une passe de Mauro Icardi. C’était le coup de grâce porté aux Pailladins, avec trois banderilles plantées en l’espace de trois minutes.

Le but du break fut l’œuvre de Neymar (60e), buteur sur une reprise du plat du pied au point de pénalty suite à un service en retrait de…Mbappé. Ensuite, lors de la minute suivante, c’est Mauro Icardi qui s’est chargé de faire trembler les filets, avec une reprise en force consécutivement à une passe d’Alessandro Florenzi.

4-0, le résultat n’a plus évolué. L’addition est lourde, mais elle est aussi minimale pour la formation de Der Zakarian. Paris s’est créé une demi-douzaine d’occasions nettes qui auraient pu finir au fond. Icardi a vendangé au moins trois fois devants les buts (10e, 26e et 55e), avant de finir par trouver la faille. Neymar a aussi été d’abord malchanceux, avec deux tirs non concluants (21e et 38e). Et enfin, il y a aussi eu un excellent retourné de Layvin Kurzawa, qui s’est fracassé sur la barre (69e).

Marquinhos et Navas sortis sur blessure

Malgré ces nombreuses occasions non converties, les Parisiens n’auront pas à faire la fine bouche au sortir de cette soirée. Ce large succès vient consolider leur belle série depuis le début de la nouvelle année. Pochettino avait de quoi être satisfait en quittant le stade. N’était-ce les sorties de Keylor Navas et de Marquinhos au début du seconde acte, le coach argentin aurait même été totalement comblé à l’issue de cette soirée.