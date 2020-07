La réaction de Nasser Al-Khelaïfi après le tirage

Depuis ce vendredi midi, le Paris Saint-Germain connaît ses adversaires pour le Final 8 de Ligue des champions qui se tiendra au mois d'août à Lisbonne. Le club de la capitale a relativement été épargné par le tirage au sort, puisque les joueurs de Thomas Tuchel vont éviter beaucoup de cadors européens en quarts de finale et en demi-finale, si les joueurs du club de la capitale parviennent à atteindre ce stade de la compétition.

Avant cela, le club parisien devra venir à bout de la valeureuse, spectaculaire, mais inexpérimentée équipe de l'Atalanta. Le club italien est néophyte à ce stade de la compétition mais a impressionné avec des performances marquantes en Ligue des champions mais aussi en Serie A cette saison. Depuis plusieurs années, l'Atalanta monte en puissance avec un jeu séduisant et des résultats en amélioration saison après saison.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a commenté le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions : "Nous aurons une confrontation très intéressante avec cette équipe de l’Atalanta Bergame. C’est un adversaire qu’on respectera, comme nous le faisons toujours, et qui confirme cette année sa présence parmi les meilleures équipes italiennes du moment. Nous avons hâte de retrouver le parfum si particulier de cette compétition."

"Même si le format de la Ligue des champions sera inédit, même si malheureusement nos supporters ne pourront pas nous accompagner à Lisbonne, je sais qu’on pourra compter sur l’extraordinaire soutien de tous nos fans, qu’ils se trouvent à Paris, en France ou partout dans le monde. Je sens déjà leur impatience, leur envie de partager à nouveau des émotions très fortes avec leur PSG", a ajouté le président du club de la capitale.

Tout comme Thomas Tuchel, Nasser Al-Khelaïfi a appelé ses joueurs et son staff a se concentrer, avant toute chose, sur les deux finales à jouer avant : "Nous avons d’abord deux finales de coupes nationales à jouer à la fin du mois. Ce seront deux matches de haut niveau pour nos joueurs et notre staff. Ils sont mobilisés vers ces deux premiers matches et, ensuite, soyez-en sûrs, ils mettront tout leur cœur pour honorer notre maillot en Ligue des champions."