Navas de retour contre Nice, Verratti toujours absent

Enfin une bonne nouvelle du côté du PSG ! Après deux rencontres contre l’Olympique de Marseille en Ligue et Caen en Coupe de France où le club parisien a dû faire face à deux blessures importantes, Keylor Navas est de retour aux affaires. Encore meurtri par les forfaits de Di Maria et Neymar pour le choc contre le FC Barcelone et quelques autres semaines, le staff de Mauricio Pochettino va pouvoir enregistrer un renfort d’expérience en préparation de la Ligue des Champions.

Absent depuis deux semaines à cause de gênes au niveau des adducteurs, Navas s’est entraîné normalement ce vendredi et postule donc pour une présence dans le groupe qui affrontera Nice (samedi, 17h). En son absence, Sergio Rico avait assuré l’intérim. Plutôt fébrile dans la défaite face à Lorient (3-2), le gardien espagnol a malgré tout réussi à garder sa cage inviolée lors des quatre autres matches disputés.

En reprise individuelle depuis une semaine après une alerte musculaire et absent contre l’OM et Caen, Ander Herrera effectue lui aussi son retour et est disponible pour la rencontre de Ligue 1. Un match auquel ne prendra pas part Marco Verratti. Ayant pris les crampons de Dimitri Payet en pleines cotes lors du Classique et qui avait valu un rouge direct pour l'international français, le milieu de terrain italien va faire l’impasse sur le match contre Nice.

S’il a été aperçu sur le terrain du Camp des Loges, Verratti va avant tout poursuivre son entraînement personnel afin de soigner sa contusion à la hanche et être fin opérationnel pour le déplacement à Barcelone.

Ancien du Barça, Rafinha ne sait lui pas encore s’il sera du voyage. Touché par le Covid début janvier, le milieu brésilien a du mal à revenir et alors qu’il aurait pu grappiller quelques minutes à Caen, l’ancien Intériste a dû déclarer forfait suite à une alerte musculaire. Forfait pour Nice, Rafinha est plus qu’incertain pour Barcelone.

Enfin pour finir, Colin Dagba continue de soigner sa blessure à la cuisse tandis que Timothée Pembélé continue son isolement suite à un test positif au Covid-19 la semaine dernière.