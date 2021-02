Navas encore absent contre Nîmes, Neymar suspendu

En poste depuis maintenant un mois, Mauricio Pochettino a connu son premier revers avec le PSG, dimanche sur la pelouse de Lorient. L’entraîneur argentin n’aura pas le temps de ruminer cette défaite puisque le club parisien est déjà sur le pont pour la 23eme journée de Ligue 1. Les coéquipiers de Kylian Mbappé accueillent mercredi soir au Parc des Princes le Nîmes Olympique afin de reprendre leur marche en avant et ainsi recoller à Lille et Lyon.

Pour affronter les Crocos, Pochettino devra une fois de plus composer sans Keylor Navas. L’ancien gardien du Real Madrid était déjà forfait contre Lorient et le sera encore mercredi. Dans son communiqué, le club parisien précise que Navas a ressenti une nouvelle douleur aux adducteurs droits lors de la séance d’entraînement. C’est donc Sergio Rico, loin d’être à son avantage contre les Merlus, qui gardera les buts du PSG en attendant le possible retour de Navas peut-être préserver pour le Classico contre l'OM, dimanche prochain au Vélodrome. Le gardien espagnol ne pourra pas compter sur le retour de Marquinhos pour regagner en confiance puisque le capitaine parisien est en phase de reprise après sa blessure aux adducteurs, tout comme Ander Herrera.

Touchés par le Covid-19 la semaine dernière, Marco Verratti et Abdou Diallo sont également forfaits mais le gros coup dur réside dans l’absence de Neymar. Ne pas voir le Brésilien sur la pelouse du Parc contre Nîmes n’est pas une surprise puisqu’il était automatiquement suspendu après avoir récolté trois cartons jaunes ces dernières semaines, dont le dernier contre Montpellier lors de la 21eme journée. Mais avec trois buts lors de ses deux dernières apparitions sous le maillot parisien, Neymar fera forcément défaut face à Nîmes. Le moment choisi par Kylian Mbappé, en panne de confiance, de démontrer qu’il a les épaules pour porter le PSG en l’absence du Brésilien ? C’est certainement tout ce que souhaite Pochettino.

Les absents contre Nîmes :

- Keylor Navas : a ressenti une douleur aux adducteurs droits à l’entrainement

- Marquinhos et Ander Herrera : reprise

- Marco Verratti et Abdou Diallo : Covid-19

- Neymar : suspension

- Juan Bernat : continue sa rééduction du genou