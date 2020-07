"Neymar est exaspÃ©rant, et il le sait"

Les plus jeunes supporters du Paris Saint-Germain s’écharpent souvent sur la question suivante : "Tu préfères qui entre Neymar et Mbappé ?". Mais il ne faudra pas poser la question à l’entraîneur du Celtic Glasgow, Neil Lennon, balayé par le club de la capitale en amical (0-4) mardi.

L’entraîneur écossais reconnaît volontiers le talent du Brésilien et de son équipe, à qui il prédit de nombreuses victoires, mais il n’a en revanche pas apprécié le comportement de l’ancien Barcelonais, coupable à ses yeux d’avoir voulu provoquer ses hommes.

"Il est exaspérant, mais il le sait. Il essayait juste de nous énerver. J'ai donc dit aux joueurs de garder leur discipline et de ne pas mordre à l'appât", a raconté Neil Lennon dans le 'Daily Record', avant d’aborder le cas de Mbappé.

"Je suis un grand fan de Mbappé, parce que je pense qu'il est fantastique. Que ce soit en termes de but et de vitesse", a cette fois estimé le coach du Celtic. Pour rappel, Neymar a inscrit un but et délivré une passe décisive contre les Écossais.