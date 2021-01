Neymar estimé à 32M€, les explications du CIES

Chaque année, au mois de janvier, l'Observatoire du football CIES dresse la liste des joueurs les plus chers au monde. Lauréat des deux derniers classements, Kylian Mbappé s’est fait voler la vedette en ce début 2021. En fin de contrat dans dix-huit mois, l’attaquant du PSG perd de la valeur à cause de sa situation contractuelle et se retrouve désormais cinquième. À 21 ans, Mbappé est estimé à 149,4 millions d’euros par le CIES. Considéré comme le joueur à la plus grande valeur marchande durant toute l’année 2020, Kylian Mbappé a donc chuté dans le classement et c’est Marcus Rashford, attaquant anglais de Manchester United qui en profite.

Désormais évalué à 165 millions d’euros juste devant Erling Haaland, Marcus Rashford coûte une fortune, et devance largement un certain Neymar, lequel figure très loin dans le classement publié par le CIES. En effet, le Brésilien a dégringolé du classement en raison de ses nombreuses blessures et n’est plus évalué qu’à 32 millions d’euros ! Une somme qui paraît dérisoire pour celui a été acheté pour plus de 200 millions d'euros au FC Barcelone durant l'été 2017.

"Il est dans une zone où sa valeur baisse beaucoup"

Si elle n'a cessé de diminuer, la valeur du Brésilien a encore chuté de 50 millions en six mois, provoquant la surprise de nombreux observateurs sur les réseaux sociaux. Pour le quotidien Le Parisien, Raffaele Poli, docteur en sciences humaines et directeur du CIES, a donc été contraint de se justifier.

"Nous prenons en compte les statistiques depuis deux ans. On voit bien qu'il joue très peu depuis janvier 2019. Beaucoup moins qu'à Barcelone avant. Son âge avance, son contrat ne dure plus que 18 mois. Il est dans une zone où sa valeur baisse beaucoup. Le contrat explique par ailleurs la baisse de valeur de Kylian Mbappé. Notre modèle est utilisé par les clubs et comme tout modèle il a ses avantages et ses inconvénients", a d'abord expliqué Raffaele Poli, avant d'aller plus loin.

"Je me garderais bien de dire que c'est la vérité absolue. Mais quand Neymar a signé au PSG, on l'estimait pratiquement au prix de sa clause (222 M€, ndlr). Ça montre bien qu'il était plausible de l'acheter à ce prix si élevé. Il utilise des faits objectifs pour un modèle scientifique. Mais ce modèle ne voit pas que c'est Neymar, son potentiel, etc. Le contexte actuel n'est pas vraiment pris en compte non plus. C'est aussi une critique", a-t-il ajouté. Pour rappel, Neymar a été finaliste de la C1 avec le PSG.